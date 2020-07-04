HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs: WHO Covid-19 tedavisinde HIV ilaçları ile hidroksiklorokin denemelerini durdurdu

Koronavirüs: WHO Covid-19 tedavisinde HIV ilaçları ile hidroksiklorokin denemelerini durdurdu

04.07.2020 23:33 | Son Güncelleme

ünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalarının tedavisinde, sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacı ile HIV virüsüne karşı kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının denemelerini durdurdu.

Koronavirüs: WHO Covid-19 tedavisinde HIV ilaçları ile hidroksiklorokin denemelerini durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalarının tedavisinde, sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacı ile HIV virüsüne karşı kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının denemelerini durdurdu.

WHO, 4 Temmuz tarihli yazılı açıklamasında kararı, 'Solidarity Trial' adı verilen denemeleri yürüten uluslararası komitenin tavsiyesi üzerine aldığını duyurdu.

'Solidarity Trial' (Dayanışma Denemesi), Covid-19 hastalarının tedavisinde etkin çözümler bulunması amacıyla WHO tarafından kurulmuştu. WHO, 'Solidarity Trial' kapsamında remdesivir ilacının denemelerini de yürütüyor.

Açıklamada, her iki tedavi yöntemi için şimdiye kadar yapılan denemelerde Covid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarını azaltmada etkili olmadığı ya da çok az etkili olduğu belirtildi ve "Solidarity Trial araştırmacıları denemelere derhal son verecek" dendi.

WHO, hidroksiklorokin ile lopinavir/ritonavir ilaçlarıyla yapılan denemelerin durdurulması kararının yalnızca hastanede yatan hastalar için geçerli olduğunu, hastaneye yatmayanlar üzerinde yapılan diğer çalışmaları kapsamadığını belirtti.

Bazı araştırmalar, ilacın Covid-19 hastalarında görülen semptomları zayıflattığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını öne sürüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüse karşı 'önleyici tedbir' olarak hidroksiklorokin ilacı aldıklarını söylemişti.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Mayıs ayında hidroksiklorokin denemelerinin 'geçici süreyle' durdurulduğunu duyurmuştu.

WHO, 4 Temmuz tarihli açıklamasında ise ilaçla ilgili denemelerin tamamen durdurulduğunu ifade etti.

AIDS hastalığına neden olan HIV virüsüne karşı tedavilerde kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının da koronavirüse karşı etkili olduğu iddiaları ortaya atılıyordu. WHO, bu ilaçlarla yapılan denemelerin de ölüm oranlarını zayıflatmada etkili olmadığı gerekçesiyle durdurdu.

WHO: Günlük küresel vaka sayılarında rekor artış

Sıtma ilacı hidroksiklorokin, iltihaplı romatizma ve deri veremi gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde de kullanılan, antiviral özelliği olan bir ilaç.

Hidroksiklorokin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde Covid-19 tedavilerinde yaygın olarak kullanılıyor.

Diğer yandan WHO verilerine göre son 24 saat içinde küresel koronavirüs vakalarında rekor artış kaydedildi.

WHO'nun açıklamasına göre son bir günde küresel koronavirüs vakaları 212.326 arttı.

ABD, Brezilya ve Hindistan vaka sayılarının en fazla arttığı üç ülke oldu.

Günlük vaka sayısındaki bir önceki rekor 28 Haziran'da kaydedilmiş, o tarihte küresel yeni vaka sayısı 24 saatte 189.007 olmuştu.

WHO verilerine göre koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında büyük bir değişim olmadı ve son 24 saatte 5 bin civarında kişi hayatını kaybetti.

Reuters'a göre Cuma günü küresel koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aşmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Türk bilim insanları başardı! Koronavirüs böyle görüntülendiTürk bilim insanları başardı! Koronavirüs böyle görüntülendi
Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Metropoll son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Metropoll son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kiraladığı otomobili almaya gitti, arka koltukta ceset buldu

Kiraladığı otomobili almaya gitti, arka koltukta ceset buldu

İlginizi Çekebilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk bilim insanları başardı! Koronavirüs üç boyutlu görüntülendi

Türk bilim insanları başardı! Koronavirüs böyle görüntülendi

5 yaşından büyük çocuk, bazı sesleri çıkartamıyorsa dikkat!

Bebeksi konuşmaya dikkat!5 yaşından sonra o sesleri çıkarmıyorsa

Sadece SPF değeri yetmez! Güneşin zararlarına karşı 8 önemli kural

Sadece SPF değeri yetmez! Güneşin zararlarından korunmak için...

Bu dokunuşlarla düğünlerde etkileyici görünüme kavuşacaksınız

En özel günlerinize ışıltı katacak dokunuşlar

Bu bitkiler kanserle savaşta önemli rol oynuyor! Listeye yeni bitkiler eklendi...

Bu bitkiler kanserle savaşta önemli rol oynuyor! Listeye yeni bitkiler eklendi...

Böbrek hastalarına tellice otu uyarısı: Fazla tüketirseniz zehirlenebilirsiniz

Tüketirken dikkat! 'O ot zehirliyor' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.