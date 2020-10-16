Koronavirüs: WHO Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde işe yaramadığını açıkladı, ilaç şirketi Gilead itiraz etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD Başkanı Donald Trump'ın da koronavirüs tedavisinde kullandığı Remdesivir adlı ilacının Covid-19 tedavisinde iyileşme ihtimaline veya hastanede kalma süresine bir etkisinin olmadığını açıkladı. İlacı üreten Gilead şirketi bulgularta

Koronavirüs tedavisi için ilk kullanılmaya başlayan ilaçlardan biri olan Remdesivir'in yanı sıra hidroksikolorokin, HIV ilaçları lopinavir ile ritonavir ve inferon adlı ilaçların etkilerini 30 ülkede 11 bin 266 yetişkin üzerinde gözlemleyen WHO, bu ilaçların ölüm oranı veya hastanede kalma süresi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını veya çok az etkisi olduğunu duyurdu.

Remdesivir ilk olarak ebola ile mücadele için piyasaya sürülmüştü.

WHO'nun deneyi henüz diğer bilim insanları tarafından denetlenip onaylanmadı.

Gilead 1062 kişi üzerinde yaptığı ve sonuçlarını bu ay açıkladığı deneyde Remdesivir'in tedavi süresini beş gün kısalttığı belirtiliyordu.

WHO'nun bulgularına itiraz eden Gilead, Reuters'a yaptığı açıklamada "WHO verileri tutarsız gözüküyor. Akademik dergilerde yayımlanan, kontrol edilmiş araştırmalara Remdesivir'in etkisini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.