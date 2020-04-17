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Koronavirüs yalnızlığına karşı öneri: Ağaçları kucaklayın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 18:59 | Son Güncelleme

İzlanda Orman Müdürlüğü, fiziki mesafe önlemleri nedeniyle insan sıcaklığından yoksun kalanlara ağaçları kucaklamalarını tavsiye etti.

Koronavirüs yalnızlığına karşı öneri: Ağaçları kucaklayın

Sosyal medya ağaçlara sarılan kullanıcıların fotoğraflarıyla doldu.İzlanda Orman Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri nedeniyle fiziksel teması özleyenlere ilginç bir öneride bulundu: Ormandaki ağaçlara sarılmak.

Bu ilginç önerinin sahibi olan Orman Müdürlüğü yetkilisi İzlanda radyo ve televizyon kurumu RUV’ye yaptığı açıklamada “Bir ağacı kucakladığınızda bunu önce ayak uçlarınızda, sonra bacaklarınızda, göğsünüzde ve en sonda başınızda hissedersiniz’’ diye konuştu. “Bir ağacı kucaklarken gözlerinizi kapatın” tavsiyesinde bulunan yetkili, ‘’Bu harika bir rahatlama duygusu. Sonrasında yeni bir güne ve getireceği zorluklara hazırlıklı olursunuz’’ ifadelerini kullandı.

Ancak yetkililer çok sayıda insanın sarıldığı ağaçların enfeksiyon yuvası haline gelmemesi için ormanın derinliklerinde bir ağaç seçilmesini tavsiye ediyor.

Müdürlük, çalışanlarının İzlanda’nın doğusunda yer alan Hallormsstadur Ormanı’ndaki yürüyüş yollarını kardan temizlediğini ve ormana gelenlerin diğer insanlara fazla yaklaşmadan burada rahatça yürüyüş yapabileceklerini kaydetti.

Çağrının ardından pek çok İzlandalı sosyal medyadan ağaçlara sarıldıkları fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

dpa / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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