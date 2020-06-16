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Koronavirüs yasağına rağmen nişan yapan aileler ile davetlilere ceza uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 07:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nişan ve düğün gibi toplu merasimlerin yasak olduğu köyde nişan yapan iki aile ile nişana katılan davetlilere ceza uygulandı.

Koronavirüs yasağına rağmen nişan yapan aileler ile davetlilere ceza uygulandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Hamidiye köyünde İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından düğün ve nişan merasimleri yasaklanmıştı. Köyde yasağa uymayarak nişan yaptıkları tespit edilen iki aile ile nişana katılan davetlilere ceza uygulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, “İlçemizde koronavirüsle mücadelemizi tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle yürütüyoruz. Özellikle aldığımız kararlara uyulması noktasında vatandaşlarımızın desteği başarımızdaki en büyük faktördür. Aksi takdirde kurallara uymayan vatandaşlarımıza yaptırım uygulayacağımızı ilan etmiştik. Bu çerçevede ilçemiz Hamidiye köyünde yapılması yasak olan nişan merasimini yaptıkları ve yasaklara uymadıkları tespit edilen iki aileye 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanuna aykırı davranışta bulunmaktan dolayı idari para cezası uygulanmıştır. Olaya ek olarak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu emre aykırı davranışta bulunan, nişana katıldıkları tespit edilen kişilere de idari para cezası uygulanmıştır. Özellikle muhtarlarımızın bu süreçte duyarlı olmaları vatandaşlarımızın bu tür toplu etkinliklerine izin vermemeleri kolluk kuvvetlerimizle işbirliği içerisinde olmaları koronavirüsle mücadelemizde başarımızı daha da artıracaktır” dedi.

(İHA)

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