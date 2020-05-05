Koronavirüs: Yasaklar kalkınca berberler ve kuaförler hangi kurallarla açılacak?

Almanya koronavirüs nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamalarını esnetme kararı alan son Avrupa ülkesi oldu ama Avrupa'nın dört bir yanında kuaför ve berberler şimdi salgın koşullarında çalışmaya uyum sağlamaya çalışıyor.

Artık bekleme salonları, beklerken karıştırılacak dergiler, kuru saç kesimleri yok ve hem müşteriler hem çalışanların maske takması gerekecek.

Almanya'da kuaförler ve berberler 23 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma sınırlamalarından bu yana ilk kez açılıyor. Ama her şey alışıldığından farklı olacak.

Alman ekonomi ve sosyal ilişkiler bakanlıkları tarafından yayınlanan yeni kurallara göre müşteriler arasında 1,5 metre mesafe olması ve mümkünse saç kurutma makinası kullanılmaması gerekiyor.

Aynı şekilde yeni kurallara göre müşterilerin saçı yıkanırken eldiven takılması zorunlu, ama kesim sırasında eldivenler çıkarılabilecek.

Peki ya kuaför salonunun ünlü dedikodu ve sohbetleri? Onlara da veda ediliyor.

Yüz yüze konuşmak kurallara göre yasak. Saçın kesimi ya da rengine ilişkin her türlü iletişim aynaya dönük olarak ve asgari düzeyde yapılacak.