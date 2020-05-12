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Koronavirüs yasakları dünya genelinde hava kalitesinin artmasına neden oldu

12.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları, trafikteki haraketliliğin azalması ve endüstri bölgelerinde üretime ara verilmesi gibi nedenlerden dolayı, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi önemli ölçüde arttı.

Koronavirüs yasakları dünya genelinde hava kalitesinin artmasına neden oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları, trafikteki haraketliliğin azalması ve endüstri bölgelerinde üretime ara verilmesi gibi nedenlerden dolayı, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi önemli ölçüde arttı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) ve Belçika Kraliyet Havacılık ve Uzay Enstitüsü (BIRA) uzmanları, 18 Mart - 4 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki uydu görüntülerini inceledi.

Araştırmaya göre, özellikle nüfus ve endüstri alanlarının yoğun olduğu kentlerde, havadaki azot dioksit (NO2) oranı yüzde 50'ye varan oranlarda azaldı. Geophysycical Research Letters adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre koronavirüs salgını, hava kirliliğine neden olan etkenleri önemli ölçüde ortadan kaldırdı.

Kentlerde azot dioksit kaynağı olan trafik keskin bir şekilde düştü. Atmosferdeki bir başka önemli kirlilik kaynağı olan endüstriyel faaliyetler de geriledi.

Hava kirliliği

Milano, Barselona ve Madrid gibi kentlerde geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılan uydu görüntülerinde, havadaki NO2 oranlarının yüzde 30-40 daha düşük olduğu saptandı. Paris, New York ve Hindistan'daki bazı kentlerde kirlilik oranı yüzde 30'dan fazla azaldı.

Belçika ve Hollanda'daki bazı kentlerde, havadaki NO2 oranının yüzde 50'ye varan oranlarda azalma gösterdiği belirlendi.

Çin'de Şubat ayında kaydedilen uydu görüntüleri, havadaki azot dioksit oranının bir önceki yıla göre yüzde 70'lik bir azalma gösterdiğini ortaya koydu. Ancak, salgın önlemlerinin gevşetilmesinin ardından Çin hava sahasındaki kirlilik yeniden yükselmeye başladı.

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