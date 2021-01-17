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Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkili isim tarih verdi

17.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkili isim tarih verdi

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yasak kararlarının ne zaman kaldırılacağı merak konusu olurken; Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkili sokağa çıkma yasaklarının biteceği ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemlerde gevşemeye gidilmesi bekleniyor. Vatandaşlar "Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? Restoranlar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor.

Konuyla ilgili bir çok tarih ortaya atılırken HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan, Sağlık Bakanlığı'nda yetkin bir isim tarih verdi.

15 MART'TA YASAKLAR BİTECEK Mİ?

Sarıkaya, o yetkin ismin kendisine, okulların ve restoranların açılacağı tarih olarak 15 Mart'ı işaret ettiğini yazdı.

Sarıkaya, gündemdeki "15 Şubat" tarihi için ise uzmanların umutlu konuşmadığını belirtti.


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