Türkiye'de normalleşme döneminin başlaması ile beraber lokanta, kafe, restoran gibi işletmelerde %50 kapasiteyle müşteri alacak şekilde açılma kararı alınmış ve koronavirüs yasaklarında esnekliğe gidilmişti. Hafta sonu yasakları ise iki haftada bir açıklanan illerin vaka oranlarına göre uygulanmaya devam ediyor. Peki koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasakları Nisan'da kalkacak mı?

KORONAVİRÜS YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

NİSAN'DA YASAKLAR KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz Kabine toplantımızda şehirlerimizi vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin tedbirlere uyma derecelerine göre hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini söylemiştik. Son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kısmi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, entübe sayılarına sınırlı bir şekilde yansımasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yöneterek süreci yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymazsak kısıtlamalar geri gelir.'' şeklinde konuştu ve bir önceki Kabine Toplantısından çıkan kararların bir süre daha uygulanacağını belirtti.

