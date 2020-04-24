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Koronavirüs yasakları ne zaman ve nasıl kalkacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 22:33 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs önlemlerinde ‘gevşeme’nin nasıl gerçekleşeceğini RS FM’de anlattı. Azap, "Önümüzdeki bir kaç haftayı iyi izledikten sonra; şehirlerarası yolculuk ve sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı kriterlere göre dükkanlar açılabilir” dedi.

Koronavirüs yasakları ne zaman ve nasıl kalkacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, RS FM'e konuk oldu. Azap, alınacak gevşetme kararlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Salgının nereye doğru gideceği ve nasıl yönetileceği konusunu kuruldaki halk sağlığı bilim insanları çalışıyor. Onların çalışmalarına göre gevşetme politikaları belirlenecek.

Tedbir almayı bırakırsak 2'inci dalgayı yaşarız. Koronavirüse karşı toplumda oluşan kitle bağışıklığı henüz bu virüsün yayılmasını durduracak düzeyde değil. Ne kadar bağışıklık oluşursa o kadar iyi. Toplum içerisinden 5 bin kişi seçip, onların kanında antikor bakıp hastalığı geçirip geçirmediklerine bakmak gerekir. Şu anda da bu çalışmalar yürütülüyor.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GEVŞETİLEBİLİR'

Önümüzdeki birkaç haftayı iyi izlememiz gerekiyor. Şehirlerarası yolculuk şu an yasak; mesela ilk olarak şehir karantinaları kaldırılabilir. Ardından sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı dükkanlar açılabilir onlara da kurallar getirilir. Tedbirleri gevşetmek, tedbirleri koymaktan daha zor. Hangi derecede gevşetmek gerekir, ne zaman gevşetmek gerekir, ya da nasıl takip edilecek. Uygulanan bütün yasaklar sosyal mesafeyi korumak için yapılıyor. Her şey yolunda giderse biz de gevşetmeye başlayacağız.


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