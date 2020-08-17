'Koronavirüs yasaklarının ilk haftalarında, İngiltere'de 30 saniyede bir ev içi şiddet ihbarı geldi'

BBC'nin yaptırdığı bir araştırma Mart ayında koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları başladığında ev içi şiddette ciddi bir artış görüldüğünü ortaya koydu.

Önlemlerin ilk 7 haftasında polise her 30 saniyede bir ev içi şiddet ihbarı yapıldı ve şiddet gören kadınların üçte ikisi yasaklarla birlikte durumun daha vahim hale geldiğini, şiddetten kaçınmanın daha da zorlaştığını söyledi.

Kadın örgütleri daha önce, salgın nedeniyle konulan yasakların ev içi şiddeti artıracağını öngörmüş ve uyarılarda bulunmuştu fakat BBC'nin Panorama programı ile Women's Aid adlı kadın dayanışma kuruluşu tarafından ortaklaşa yürütülen araştırma Covid-19 salgınının ev içi şiddet üzerindeki etkisini ortaya koyan ilk kapsamlı çalışma oldu.

Çocukluğunda kendisinin de babasından gördüğü şiddetin yaralarını taşıdığını söyleyen ve yer yer kendi deneyimlerine de yer veren Victoria Derbyshire tarafından sunulan Panorama programı BBC televizyonunun 1. kanalında bu akşam yerel saatle 19.30'da yayınlanıyor.