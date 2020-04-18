Koronavirüs - Yıldızlardan sekiz saatlik konser yayını: The One World Together At Hom

Aralarında Rolling Stones ve Billie Eilish'in de bulunduğu 100'den fazla şarkıcı The One World: Together At Home (Tek Dünya: Evde Birlikte) adlı sekiz saatlik bir konser yayını için bir araya gelecek.

Dünya çapında sağlık çalışanlarını desteklemek için düzenlenecek konser yayını internet üzerinden Türkiye saatiyle 19 Mart Pazar 02.00'den itibaren canlı olarak izlenebilecek.

Sanatçıların şarkılarını evlerinden söyleyeceği konser youtube.com/WHO adresinden izlenebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü ve yoksulluğa karşı faaliyet yürüten yardım kuruluşu Global Citizen'ın birlikte düzenlediği yayının küratörlüğü ise Lady Gaga'yla birlikte yapılacak.

Konserleri duyuran Global Citizen, "Aramızda mesafeler olabilir ama bir araya gelmemiz hiç bugünkü kadar önemli olmamıştı" dedi.

ABD'li televizyoncular Stephem Colbert, Jimmy Kimmel ve Jimmy Fallon'un sunacağı yayına Elton John, Taylor Swift ve Oprah Winfrey de katılacak.

Rolling Stones'un konserine grubun dört üyesi de (Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts ve Ronnie Wood) katılacak.