Koronavirüs yoksullukla mücadeleyi tehdit ediyor

Tokyo'daki Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, COVID-19 salgının küresel çapta neden olduğu olumsuz ekonomik gelişmeler dünya genelindeki yoksulluğun artmasına neden olabilir. Yapılan araştırma sonucunda, özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde yoksullaşmaya karşı yürütülen mücadelede elde edilen kazanımları salgının tehdit ettiğini belirtildi. Araştırmada, ortaya çıkacak yeni yoksulların yarısının da Asya-Pasifik ülkelerinde yaşayan insanlar olacağı tahmininde bulunuldu.

Araştırmayı yapan uzmanlar, henüz sonuçları tam olarak kestirilemeyen korona pandemisinin neden olacağı hasarın boyutuna göre, yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının 98 milyon ile 219 milyon arası artabileceği tehlikesine dikkat çekti. Hatta salgının beklenenden daha kötü ve kalıcı olumsuz ekonomik sonuçlara yol açması halinde bu rakamın 500 milyona bile ulaşmasının muhtemel olduğu öngörüsünde bulunuluyor.

Dünya Bankası’nın 2018 yılında yaptırdığı bir araştırma da yeryüzünde 783 milyon insanın aşırı derecede yoksulluk içinde yaşamak zorunda olduğunu ortaya koymuştu. Söz konusu 783 milyonun yüzde 42'sini Asya ülkelerindeki yoksulların oluşturduğu belirtiliyor.