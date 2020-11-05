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Koronavirüs: Yunanistan'da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılabilecek

05.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalalarının hızla arttığı Yunanistan'da genel karantina ilan edildi. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

Koronavirüs: Yunanistan'da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılabilecek

Koronavirüs vakalalarının hızla arttığı Yunanistan'da genel karantina ilan edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bilim Kurulu'nun uyarıları ve çağrıları üzerine ülkede 3 hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı.

Cumartesi günü saat 06:00 itibarıyla uygulanacak karantina kuralları uyarınca market ve ezcaneler dışında tüm mağazalar kapalı kalacak.

Sokağa çıkma kısıtlamaları Mart ayında olduğu gibi aynen uygulanacak.

Yuva ve ilk okullar dışında ilk ve orta dereceli okullar kapalı kalacak, öğrenciler uzaktan eğitim görecek.

Bireyler ancak SMS üzerinden alacakları izinlerle, maske ve mesafe şartıyla dışarı çıkabilecek.

Hastane ve doktor ziyaretleri, cenaze törenleri, yardım amaçlı ziyaretler, spor yapma ve köpek gezdirme için alınabilecek izinler de kısa süreli olacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Başbakanı Miçotakis: İkinci dalgada salgın beklenenden daha hızlı yayılıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis genel karantina kararını, vaka sayılarının aniden günde 2000'lere çıkması, entübe hasta sayısının çoğalması ve yoğun bakım ünitelerine duyulan ihtiyaçların artması üzerine Bilim Kurulu'nun hazırladığı raporlarından sonra almak zorunda kaldığını ve ikinci dalgada salgının beklenenden daha hızlı yayıldığını söyledi.

İşyerlerinin kapatılmasından zarar görecek iş sahiplerine ve çalışanlarına mali yardımlar verileceğini de açıklayan Miçotakis, bu amaçla "kara günler" için ayırdıkları 37 milyar euro'nun bir kısmını kullanacaklarını belirtti.

Yunanistan'da dün açıklanan günlük vaka sayısı 2 bin 646, entübe hasta sayısı 179, ölü sayısı ise 18'di.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 46 bin 892'ye, ölü sayısı ise 673'e çıkmıştı.

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