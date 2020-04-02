Koronavirüs: Yurtdışından dönüp karantinaya alınanlar neler yaşa

https://www.youtube.com/watch?v=f3Ou\_R14B7Y&feature=youtu.be

Almanya'nın Freiburg kentinden 17 Mart tarihinde Türkiye'ye gelen Erasmus öğrencisi Elif Zeynep Doğan, ülkeye giriş yaptığı gün bir KYK yurdunda karantina altına alındı.

Doğan, Karantina sürecini ilk günden itibaren kayıt altına alarak kendi kişisel Youtube hesabında paylaştı.

Elif Zeynep Doğan geçtiğimiz günlerde karantinadan sağlıklı bir şekilde çıktı, bu süreçte hissettiklerini ve yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Video-haber: Neyran Elden

