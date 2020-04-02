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  4. Koronavirüs: Yurtdışından dönüp karantinaya alınanlar neler yaşa

Koronavirüs: Yurtdışından dönüp karantinaya alınanlar neler yaşa

02.04.2020 19:48 | Son Güncelleme

Türkiye, koronavirüs salgınını kontrol altına almak için yurtdışından gelenlere 14 gün karantina uygulaması getirdi. Erasmus öğrencisi Elif Zeynep Doğan, karantina döneminde yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

https://www.youtube.com/watch?v=f3Ou\_R14B7Y&feature=youtu.be

Almanya'nın Freiburg kentinden 17 Mart tarihinde Türkiye'ye gelen Erasmus öğrencisi Elif Zeynep Doğan, ülkeye giriş yaptığı gün bir KYK yurdunda karantina altına alındı.

Doğan, Karantina sürecini ilk günden itibaren kayıt altına alarak kendi kişisel Youtube hesabında paylaştı.

Elif Zeynep Doğan geçtiğimiz günlerde karantinadan sağlıklı bir şekilde çıktı, bu süreçte hissettiklerini ve yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Video-haber: Neyran Elden

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