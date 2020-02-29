Koronavirüs yüzünden İtalya'da Juventus-Inter dahil 5 Serie A maçı 13 Mayıs'a ertelendi

İtalya'da koronavirüs ve virüsün yayılmasını önleme amaçlı tedbirler nedeniyle, yarın oynanacak 5 Serie A maçı 13 Mayıs'a ertelendi. Ertelenen karşılaşmalar arasında Juventus-Inter maçı da var.

Serie A yönetiminden bugün yapılan açıklamaya göre, daha önce seyircisiz oynanması öngörülen Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının ertelenmesine karar verildi.

Serie A maçlarının seyircisiz oynanması ihtimali, bilet ücretlerinin iadesi ve yayın hakları gibi konularda anlaşmazlıklara yol açmıştı.

'Ekonomiye maliyeti 9-27 milyar Euro'

İtalya'nın özellikle kuzey bölgelerinde koronavirüs nedeniyle spor faaliyetleri de dahil olmak üzere kamuya açık çok sayıda etkinliğin aksamasının ekonomiyi milyarlarca Euro zarara uğratacağı hesaplanıyor. La Stampa gazetesi, virüsün yayılmasını önleme amaçlı tedbirlerin İtalyan ekonomisine zararının 9-27 milyar euro olarak hesaplandığını yazdı.

Koronavirüsten en çok etkilenen iki bölge olan Lombardia ve Veneto, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 31'ini oluşturuyor. Bu bölgelerde alınan önlemler kapsamında okullar da bir haftadır kapalıydı, bu önlemlerin devam edip etmeyeceğine bu hafta sonu karar verilmesi bekleniyor.