Herkes eve kapandı, aşk sanala döndü!

Koronavirüs pandemisi küresel çapta hükümetleri toplumsal mesafe önlemleri uygulamak zorunda bırakırken, bu kapsamda eğlence mekanları kapanır ve insanlar evlerine hapsedilirken, toplumsal hayata yansıması mercek altında. Koronavirüs karantinası günlerinde aşk ve cinselliğin nasıl yaşanacağı, başlı başına soru işareti haline geldi. 'EVİME GELMEYİ KABUL ETTİ' İspanya'da ulusal karantina ilan edilmesinin ertesi günü Tinder'dan üç gündür mesajlaştığı kadını evine çağırma cesareti gösteren 30 yaşındaki Marcos, olumlu yanıt almasına şaşırırken, taksiyle gelen, eldiven takan ve asansöre binmeyi reddeden kadınla sevişme fırsatını buldu. Kadının tek şartı, Marcos'un şafaktan önce taksi çağırıp evine gitmesini sağlamasıydı. Reuters'in konuştuğu Marcos "İlk kez bir kadın ilk randevu için evime gelmeyi kabul etti. Bu, tüm bunlar bitmeden önceki son tek gecelik ilişkim olacak herhalde" dedi. Reuters, çöpçatanlık sitelerinin kullanıcıları arasında pek azının Marcos gibi yüzyüze görüşmeyi tercih ettiğini, çoğunun video sohbet uygulamalarıyla yetindiğini belirtti.

Lübnan'da yasaklı olmasına rağmen Grindr kullanan 20 yaşındaki bir Beyrutlu, "Eskiden 'cinsel ilişki arıyorum' denilirdi, şimdi 'koronavirüs geçtikten sonra bakarız' deniliyor" gözlemini aktardı. Mobil uygulamalarla ilgili veri araştırmaları yürüten Sensor Tower'a göre, koronavirüs pandemisinden beri ne ABD'de ne de küresel çapta çöpçatanlık uygulamalarını indirenlerin sayısında önemli bir değişim gözlendi. Bumble uygulaması, kullanım sayılarının istikrarlı ve mevsimsel eğilimlere uygun olduğunu bildirirken, OkCupid uygulaması New York gibi büyük şehirlerde genç kullanıcıların artış gösterdiğini belirtti. OkCupid Pazarlama Müdürü Melissa Hobley, "Bağlantı kurmak için gerçek bir arzu gözlemliyoruz. Giderek daha çok insan evden çalıştıkça, tüm buluşma planlarını iptal ettikçe, seyahat edemedikçe, bazısı gerçekten kendini yalnız ve tecrit edilmiş hissediyor. Koronavirüs, pek çek şehirde buluşma mesajlaşmalarının buzkıranı haline geldi" dedi. Ancak Reuters, özellikle ulusal karantina uygulanan ülkelerde buluşma uygulamalarının yeni kullanıcı çekmekte zorlandıklarını kaydetti.

Sensor Tower'a göre Tinder uygulaması yüklemesi önceki haftaya göre geçen hafta bu tür ülkelerden İspanya'da yüzde 37, İtalya'da yüzde 41 düşüş yaşadı. Sağlık endişeleri yüzünden Grindr ve Tinder'ın kullanıcılarına güvenli hijyen uygulamaları ve ellerini yıkamaları yönünde uyarıda bulunması da tuz biber ekti. Facebook sözcüsü, 'Facebook Dating' uygulamasının da uyarılar yayımlamasının planlandığını söyledi. OK Cupid, salgın sırasında insanlara yüzyüze buluşma tavsiye etmediğini ve Bumble ile birlikte video sohbetlerine yönlendirdiğini belirtti. AIDS SALGINI TECRÜBESİ ABD'de tavsiyeye uyan New Yorklu 33 yaşındaki sanat direktörü Nick, özellikle AIDS salgını tecrübesini hafızalarına nakşetmiş eşcinsel erkeklerin böyle bir zamanda yabancılarla buluşmama sorumluluğunun bilincinde olduğunu, 20-40 yaş arasının hastalanma riskinin düşük olmasına rağmen başkalarına bulaştırmamaya özen gösterdiklerini belirtti. 'KARŞIMDAKİ RİSKE HAZIRSA BEN DE HAZIRIM' Connecticut eyaletinden 29 yaşındaki kadın kullanıcı Kelsey ise Tinder ve Hinge'e bulduğu kişilerin ilişkiye açık olduklarını, sohbet ettiği bir erkeğin kendisiyle buluşmayı teklif ettiğini, ama son anda ailesinden evden çıkma yasağı yediğini, birinin hemen buluşmayı kabul ettiğini anlattı.