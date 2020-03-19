HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Herkes eve kapandı, aşk sanala döndü!

Herkes eve kapandı, aşk sanala döndü!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, küresel mülakatlarla koronavirüs pandemisinden aşk ve cinselliğin nasıl etkilendiğini araştırdı. Çöpçatanlık uygulamaları genelde video sohbetler üzerinden yürürken eskisi gibi seks için buluşmalara da aracı oluyor.

Herkes eve kapandı, aşk sanala döndü!

Koronavirüs pandemisi küresel çapta hükümetleri toplumsal mesafe önlemleri uygulamak zorunda bırakırken, bu kapsamda eğlence mekanları kapanır ve insanlar evlerine hapsedilirken, toplumsal hayata yansıması mercek altında. Koronavirüs karantinası günlerinde aşk ve cinselliğin nasıl yaşanacağı, başlı başına soru işareti haline geldi.

'EVİME GELMEYİ KABUL ETTİ'

İspanya'da ulusal karantina ilan edilmesinin ertesi günü Tinder'dan üç gündür mesajlaştığı kadını evine çağırma cesareti gösteren 30 yaşındaki Marcos, olumlu yanıt almasına şaşırırken, taksiyle gelen, eldiven takan ve asansöre binmeyi reddeden kadınla sevişme fırsatını buldu. Kadının tek şartı, Marcos'un şafaktan önce taksi çağırıp evine gitmesini sağlamasıydı.

Reuters'in konuştuğu Marcos "İlk kez bir kadın ilk randevu için evime gelmeyi kabul etti. Bu, tüm bunlar bitmeden önceki son tek gecelik ilişkim olacak herhalde" dedi.

Reuters, çöpçatanlık sitelerinin kullanıcıları arasında pek azının Marcos gibi yüzyüze görüşmeyi tercih ettiğini, çoğunun video sohbet uygulamalarıyla yetindiğini belirtti.

Lübnan'da yasaklı olmasına rağmen Grindr kullanan 20 yaşındaki bir Beyrutlu, "Eskiden 'cinsel ilişki arıyorum' denilirdi, şimdi 'koronavirüs geçtikten sonra bakarız' deniliyor" gözlemini aktardı.

Mobil uygulamalarla ilgili veri araştırmaları yürüten Sensor Tower'a göre, koronavirüs pandemisinden beri ne ABD'de ne de küresel çapta çöpçatanlık uygulamalarını indirenlerin sayısında önemli bir değişim gözlendi.

Bumble uygulaması, kullanım sayılarının istikrarlı ve mevsimsel eğilimlere uygun olduğunu bildirirken, OkCupid uygulaması New York gibi büyük şehirlerde genç kullanıcıların artış gösterdiğini belirtti.

OkCupid Pazarlama Müdürü Melissa Hobley, "Bağlantı kurmak için gerçek bir arzu gözlemliyoruz. Giderek daha çok insan evden çalıştıkça, tüm buluşma planlarını iptal ettikçe, seyahat edemedikçe, bazısı gerçekten kendini yalnız ve tecrit edilmiş hissediyor. Koronavirüs, pek çek şehirde buluşma mesajlaşmalarının buzkıranı haline geldi" dedi.

Ancak Reuters, özellikle ulusal karantina uygulanan ülkelerde buluşma uygulamalarının yeni kullanıcı çekmekte zorlandıklarını kaydetti.

Sensor Tower'a göre Tinder uygulaması yüklemesi önceki haftaya göre geçen hafta bu tür ülkelerden İspanya'da yüzde 37, İtalya'da yüzde 41 düşüş yaşadı.

Sağlık endişeleri yüzünden Grindr ve Tinder'ın kullanıcılarına güvenli hijyen uygulamaları ve ellerini yıkamaları yönünde uyarıda bulunması da tuz biber ekti.

Facebook sözcüsü, 'Facebook Dating' uygulamasının da uyarılar yayımlamasının planlandığını söyledi.

OK Cupid, salgın sırasında insanlara yüzyüze buluşma tavsiye etmediğini ve Bumble ile birlikte video sohbetlerine yönlendirdiğini belirtti.

AIDS SALGINI TECRÜBESİ

ABD'de tavsiyeye uyan New Yorklu 33 yaşındaki sanat direktörü Nick, özellikle AIDS salgını tecrübesini hafızalarına nakşetmiş eşcinsel erkeklerin böyle bir zamanda yabancılarla buluşmama sorumluluğunun bilincinde olduğunu, 20-40 yaş arasının hastalanma riskinin düşük olmasına rağmen başkalarına bulaştırmamaya özen gösterdiklerini belirtti.

'KARŞIMDAKİ RİSKE HAZIRSA BEN DE HAZIRIM'

Connecticut eyaletinden 29 yaşındaki kadın kullanıcı Kelsey ise Tinder ve Hinge'e bulduğu kişilerin ilişkiye açık olduklarını, sohbet ettiği bir erkeğin kendisiyle buluşmayı teklif ettiğini, ama son anda ailesinden evden çıkma yasağı yediğini, birinin hemen buluşmayı kabul ettiğini anlattı.

Kelsey "Bu uygulamaları kullanmamın tek sebebi cinsel ilişki ve bu durum koronavirüsle değişmedi, karşımdaki riske girmeye hazırsa, ben de hazırım" dedi.

'Anne babasının kendisine gönderdiği 500 maskeyi hiç kullanmadan'
Çin'e bağlı Hong Kong Üniversitesi'nde Endonezyalı kadın öğrenci Kartika da her zamanki kadar aktif olduğunu, haftada bir-iki kez cinsel ilişki için buluştuğunu söyledi.

Anne babasının kendisine gönderdiği 500 maskeyi yurttaki yatağının altına yığan Kartika, hiçbirini kullanmadığını belirtip "O kadar da endişeli değilim. Genelde gençlere bulaşmıyor" dedi.

ANNE BABAYA DEĞİL PARTNERE GİTMEK

Salgının merkezi olan Çin'in Vuhan kentindeki ailesini ziyaretten kaçınan ve Şangay'da çalışan 30'lu yaşlardaki Seb, diğer yandan eşcinsel çöpçatanlık sitesi Aloha'da yeni tanıştığı oynaşıyla yurtdışından gelip karantinaya konulmasına rağmen ilişkiden çekinmediğini belirtti. Bunu "Genç sağlıklı bir erkeğim, virüsü kapsam bile öleceğimi sanmıyorum" diye açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Almanya koronavirüse karşı o ilacı depoluyorAlmanya koronavirüse karşı o ilacı depoluyor
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
Anahtar Kelimeler:
çöpçatanlık sohbet pandemi Uygulama

En Çok Okunan Haberler

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

Tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı canlı yayında açıkladı

Tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı canlı yayında açıkladı

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

ABD'de koronavirüs gelişmesi! İlk kez insan üzerinde denenecek

ABD'de koronavirüs gelişmesi! İlk kez insan üzerinde denenecek

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

Diğer Haberler
Amsterdam'da koronavirüs tedbirleri: Esrar kafeler kapatılıyor

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Son dakika: KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

KKTC'de seçime 'korona' ertelemesi

Almanya koronavirüse karşı o ilacı depoluyor

Almanya koronavirüse karşı o ilacı depoluyor

Koronavirüsten ölenler askeri kamyonetlerle yakılmaya götürüldü

Koronavirüsten ölenler askeri kamyonetlerle yakılmaya götürüldü

Karantinadaki İspanya’da koronavirüsten korunmak için T-Rex kostümüyle dışarı çıktı

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Ukrayna liderinden 'babaanne yöntemi' uyarısı

Ukrayna liderinden 'babaanne yöntemi' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.