Koronavirüs Zoom satışlarını patlattı, şirketin piyasa değeri 58 milyar doları aştı

O zaman, piyasayı kontrol eden Microsoft ve Cisco gibi büyük oyuncuların yönettiği piyasada başka bir seçeneğe ihtiyaç olmadığını söyleyen yatırımcıların şüpheleri ile karşılaştı.

Çin doğumlu yazılım mühendisi Yuan, Cisco tarafından 2007 yılında 3,2 milyar dolara satın alınan ilk ABD video konferans şirketlerinden biri olan WebEx'te yıllarca çalıştıktan sonra 2011 yılında ayrılıp Zoom'u kurdu.

Eric Yuan, Zoom'u bu kadar geniş kitleler için tasarlamamıştı.

Firmanın CEO'su Eric Yuan, Salı günü yatırımcılara içinde bulundukları dönem için ''Bu büyük bir fırsat'' tanımlamasını yaptı.

Zoom, bu yıl 1.8 milyar dolar değerinde satış geliri beklediğini söyledi. Şirketin Mart ayındaki yıllık satış geliri tahmini ikiye katlanmış durumda.

Yuan, video konferansa ilgisini, gençliğinde şu anki eşiyle buluşmak için seyahat etmek zorunda kalmasına borçlu.

Cisco'da hayal kırıklığı yaşayan Yuan, iş dünyasında, cep telefonlarında da çalışabilecek ve kullanımı daha kolay olacak bir işletim sistemine talep olacağını düşündü.

Zoom geçen yıl ilk hisselerini satışa çıkardığında piyasa değeri 15,9 milyar dolardı. Bu rakam Salı günü 58 milyar dolara çıktı.

Teknoloji piyasaları analizi şirketi Canalys'in üst düzey yöneticisi Alex Smith, "Zoom'un yaptığı, tüm iş türleri için video konferansı demokratikleştirmekti. Zoom bunu yoga eğitmenlerinden yöneticilere kadar herkes için çok basit hale getirdi'' diyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları başladığında Zoom popülaritesini artırmak için Çin ve İngiltere dahil çok sayıda ülkede ücretsiz sürümüyle ilgili sınırlamaları kaldırdı.

Ancak Zoom'un temel müşterileri, şirketler. Onlar da Zoom'a abonelik ücreti ödüyor.

Zoom Salı günü yaptığı açıklamada, satışlarının Mart, Şubat ve Nisan aylarında % 169 arttığını ve bu dönemde 328,2 milyon gelir elde ettiğini açıkladı.