Koronavirüsden sonra artık yalnızca uzaktan bakabiliyorlar

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasağa bazı vatandaşlar uyarken, bazıları ise kabul edilemeyecek sebeplerle yasağı ihlal etmişti. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da yasağın kalktığı haftanın ilk günü merkezi noktalarda vatandaş yoğunluğu olmadığı gözlendi. Gerekli önlemlerin alındığı Konyaaltı Sahil bandında ise giriş yasağı hala devam ediyor.

Yasaktan önce spor yapmak, denize girmek ve dinlenmek için sahile gelen vatandaşlar, yasaktan sonra ise sadece denize bakmakla yetindi. Aynı zamanda polis ekipleri de sahilin girişine şerit çekerek, kontrollerine devam ediyor. Koronavirüsünden önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda da yer yer boşluklar görüldü.

Meydandaki durakta otobüs bekleyen Gönül Erol, “Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için alamadıklarımı bugün aldım. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Esnafımız ve devletimiz zorluklar içerisinde. Bugünleri el birliğiyle birbirimize destek vererek atlatmayı ümit ediyorum. Çok zorlanmadıkça dışarıya çıkmayalım” dedi.

Yaz aylarında binlerce turiste ev sahipliği yapan sahilin boş hali havadan da görüntülendi.



