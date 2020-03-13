Koronavirüse aldırış etmeden denizin tadını çıkardılar!

Son günlerde dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı.

Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup, taştı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, Bodrumlular ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi.

Birçok kişi, kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken; bazı vatandaşlar da denize girdi. Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.

Baharın müjdecisi cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte insanlar deniz kenarlarına akın etti.

Birçok vatandaş kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar denize girdi.

Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizmin cenneti Bodrum'da esnaf dükkanlarını açmaya başladı.

Az sayıda turist Bodrum Kalesi ve turistik yerleri gezmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi. Nevşehir’den tatile gelen Melihşah Türker çok güzel bir hava olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı artınca denize girmeyi tercih ettim.

Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bu günü değerlendirmek istedim.