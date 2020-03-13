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Koronavirüse aldırış etmeden denizin tadını çıkardılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle büyük şehirlerde halka açık kullanım alanları her ne kadar boşalmış olsa da Muğla'da ortaya çıkan manzara çok farklı. Kentin gözde tatil mekanı Bodrum'da güzel havayı değerlendirmek isteyen onlarca kişi plajlara akın etti.

Son günlerde dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı.

Bodrum'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur ve fırtınanın yerini güneşli havalara bırakmasının ardından sahiller dolup, taştı.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği ilçede, Bodrumlular ve tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde vakit geçirdi.
Birçok kişi, kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken; bazı vatandaşlar da denize girdi. Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.
Baharın müjdecisi cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte insanlar deniz kenarlarına akın etti.
Birçok vatandaş kafe ve restoranlarda güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar denize girdi.
Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. Yazdan kalma günlerin yaşandığı turizmin cenneti Bodrum'da esnaf dükkanlarını açmaya başladı.
Az sayıda turist Bodrum Kalesi ve turistik yerleri gezmeyi tercih etti.
Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın birkaç gün daha normallerin üstünde seyredeceği öğrenildi. Nevşehir’den tatile gelen Melihşah Türker çok güzel bir hava olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı artınca denize girmeyi tercih ettim.
Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bu günü değerlendirmek istedim.
Ülkemizin muazzam güzelliklerinden biri, 4 mevsimi bir arada yaşamak. Bazı şehirlerde kış, bazılarından ilkbahar, Bodrum’da ise yazı yaşıyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Muğla

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