HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim'de hayat kadınları, koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı yapmaya devam ediyor. Kimselere aldırış etmeden cadde üzerinde müşteri bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

İstanbulluların birçoğu, koronavirüsün daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.

TAKSİM'DE FUHUŞ PAZARLIĞI

Taksim'i mesken tutan hayat kadınları, koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı yapmaya devam ediyor. Kimselere aldırış etmeden cadde üzerinde müşteri bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

3520b7f64a2adee887dc8e7a3727c7d9

Kaldırımda bekleyen kadınlardan biri, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra, anlaşamayınca uzaklaştı.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Lice'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 gözaltıLice'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 gözaltı
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs fuhuş pazarlığı Taksim

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı, camiler teravih namazı için açık olacak mı?

Koronavirüs oruç tutmaya engel mi?

Sosyal mesafeye uymadı! Açıklaması 'pes' dedirtti

'Pes' dedirten açıklama: Virüsten ölmeyi bekliyorum

Bilim Kurulu Üyesi Özlü 'Salgının çıkış kolundayız henüz' dedi ve Ramazan ayı için uyardı

'Salgının çıkış kolundayız' dedi ve Ramazan ayı için uyardı

Lice'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 gözaltı

Lice'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 gözaltı

Sağlık çalışanı günlerdir uzak kaldığı ailesine böyle seslendi

Günlerdir göremediği ailesine böyle seslendi

Balıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinası

Balıkesir'de 4 binaya koronavirüs karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.