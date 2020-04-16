Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

İstanbulluların birçoğu, koronavirüsün daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.

TAKSİM'DE FUHUŞ PAZARLIĞI



Taksim'i mesken tutan hayat kadınları, koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı yapmaya devam ediyor. Kimselere aldırış etmeden cadde üzerinde müşteri bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

Kaldırımda bekleyen kadınlardan biri, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra, anlaşamayınca uzaklaştı.

Kaynak: DHA





