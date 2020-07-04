HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüse aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

Koronavirüse aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 19:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Balat'ta bir grup yat partisi düzenledi. Partiye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Koronavirüse aldırmadan Haliç'te yat partisi düzenlediler

Fatih Balat sahiline dün saat 22.00 sıralarında 2 farklı yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra boğaza açıldı. Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yanaştı. Yatta bir süre parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

TEKNE VE YATLAR GECE KULUBÜ OLDU

Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı İstanbul'da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürüyor.
koronaviruse-aldirmadan-halicte-yat-partisi-duzenlediler_2043_dhaphoto1
Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar boğaza açılıyor, saatler gece yarısını geçtikten sonra da parti veriliyor. Organizatörler "Vip Yat Parti", " Efsane Yat Parti" paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden müşteri topluyor. Tekne ve yatlarda Dj performanslarının yanı sıra dans ve oryantal gösterileri de sunuluyor.
koronaviruse-aldirmadan-halicte-yat-partisi-duzenlediler_2043_dhaphoto2

TEKNEDE SOSYAL MESAFESİZ PARTİ

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde de Boğaz'a açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilerde onlarca kişi koronavirüse aldırış etmeden eğleniyor.

koronaviruse-aldirmadan-halicte-yat-partisi-duzenlediler_2043_dhaphoto3
Koronavirüsle ilgili hiç bir kural ve tedbir ise gözetilmiyor. Partiye katılanların sosyal medya da yayınladıkları görüntülerde tüm kuralların hiçe sayıldığı ancak partiye katılan bazı kişilerin maskelerini çenesine taktıkları görülüyor. (DHA)

koronaviruse-aldirmadan-halicte-yat-partisi-duzenlediler_2043_dhaphoto5

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
TBMM Başkanlığı'ndan suç duyurusu!TBMM Başkanlığı'ndan suç duyurusu!
ALES başvuru işlemleri ÖSYM AİS'te başladı! İşte ALES başvuru tarihleriALES başvuru işlemleri ÖSYM AİS'te başladı! İşte ALES başvuru tarihleri

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Erdoğan'ndan kesin talimat: Toplayın götürün

Erdoğan'ndan kesin talimat: Toplayın götürün

Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Türk bilim insanları başardı! Koronavirüs böyle görüntülendi

Türk bilim insanları başardı! Koronavirüs böyle görüntülendi

'Üçü de koronavirüsten öldü'

'Üçü de koronavirüsten öldü'

Dehşet anlarını anlattı! "Ölüyoruz, ne yapacağız"

Dehşet anlarını anlattı! "Ölüyoruz, ne yapacağız"

İlginizi Çekebilir

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'dan 'Twitter' kararı

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'dan 'Twitter' kararı

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Diğer Haberler
ABD'de korkunç olay! Aracıyla süratle gelerek göstericilerin arasına daldı

Aracıyla süratle gelerek göstericilerin arasına daldı

TBMM Başkanlığı'ndan gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu

TBMM Başkanlığı'ndan suç duyurusu!

Kiraladığı otomobili almaya gitti, arka koltukta ceset buldu

Kiraladığı otomobili almaya gitti, arka koltukta ceset buldu

Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklama gündem olmuştu! Salih Çelik'ten yeni açıklama: Muhabire dava açacağım

Yaptığı açıklama gündem olmuştu! Salih Çelik'ten yeni açıklama

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

İBB ve ODTÜ hazırladı! İşte tsunamiden etkilenmesi öngörülen 17 ilçe

İBB ve ODTÜ hazırladı! İşte İstanbul'un risk haritası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.