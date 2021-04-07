Koronavirüse bile 'dur' dedi! Gelin geldiği köyü baştan yaratıyor

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Beydalı köyüne 2019 mahalli seçimlerde aday olan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Gülizar Demirpolat 179 seçmenin 92'sinin oyuyla muhtar seçildi. Gelin olarak geldiği 40 haneli köyde 30 yıllık muhtarı deviren Demirpolat, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirmeye başladı. Köyde internet ve şebeke sorununu çözen Demirpolat, kendi deyimiyle ‘kadın dayanışması’ ile kadınlarla el ele vererek köyün sorunlarına eğiliyor. Kadınlarla birlikte köyün içindeki yolları ve sokakları kilit parke taşıyla döşeyerek güzelleştiren Demirpolat, kendisine ‘kadın başına ne yapabilir’ sözlerini sarf eden erkeklerden bile takdir topluyor. Ayrıca, Covid-19 salgınına karşı köylerine yabancı giriş ve çıkışları yasakladıklarını ifade eden Muhtar Demirpolat, şimdiye kadar hiçbir vakaya rastlamadıklarını kaydetti. 'KÖYÜN KADINLARIYLA BİRLİKTE EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMALARA KATILIYORUZ' Muhtar olduktan hemen sonra çalışmaya başladıklarını dile getiren Gülizar Demirpolat, “Ben muhtar olduğumda, seçildiğimde köyümüzün bir çok sorunu vardı. Yollarımız çok bozuktu görüldüğü üzere köyün kadınlarıyla birlikte el birliğiyle çalışmalara katılıyoruz. Köyümüze parke taş döşeniyor. İnternetimiz yoktu, onu getirdik. Telefonlarımız çekmiyordu, güçlendirici anten koyduk. Birçok projemiz var ve inşallah bunları da yapacağız. Çocuklarımız için park yeri hazır ve çocuk parkı gelecek. Köydeki erkekler destekçimiz. Yollarımız da çok güzel oldu. Köy içi parke taş oluyor” dedi.

'ÖNLEMLER ALDIĞIMIZ İÇİN KÖYÜMÜZDE HİÇBİR VİRÜS OLAYI GÖZÜKMEDİ' Muhtar adayı olduğunda köylülerin yapamaz dediklerini yaparak herkesin güvenini kazandığını belirten Demirpolat, “Böyle güzel çalışmalarımız var. Köyün kadınları da arkamdalar, destek veriyorlar. Kadın olduğum için başarır mı başarmaz mı diye bayağı bir tedirginlikler oldu. Ama çok şükür yüzümüzün akıyla götürüyoruz ve onlar da çok memnun. Biz köy olarak çok güzel önlemler aldığımız için köyümüzde hiçbir virüs olayı gözükmedi. Çok şükür hiçbir hastamız olmadı. Giriş çıkışları kontrol altına aldık ve yabancıları almıyoruz. Bu dönemde hiç kimse hasta olmadı” dedi. 'BİRÇOK HİZMET YAPTI, DEVAMINI DA İSTİYORUZ' Kadın dayanışması ile birlikte muhtarlarına her zaman destek verdiklerini ifade eden Serap Taylı, “Muhtar hanım göreve başladığından beri birçok hizmet yaptı ve devamını da istiyoruz. İnternetimizi getirdi, telefon verici sorununu çözdü. Şuanda da gördüğünüz gibi kilit taşı parkemizi yaptı. Birçok hizmet yaptı, devamını da istiyoruz. Bizim köyde kadın dayanışması olduğu için muhtarımızı seçtik. Erkekler de kesinlikle karşı çıkmıyorlar eğer karşı çıkan olsaydı bu kadınların hiç biri bugün burada olmazdı. Sağ olsunlar hep destekçiler” şeklinde konuştu.