Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Hacılar Hanı esnafı işbirliğiyle Ahilik Haftası nedeniyle program düzenledi. Etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğinin son temsilcileri yarıştı. Önce ocaklarını yakan yarışmacılar, daha sonra hem kendi tasarladıkları bakır ürünleri hem de müşterilerinin getirdiği malzemeleri kalayladı. Meclis üyeleri ile esnaftan oluşan jüri kararıyla yarışmaya katılan 4 esnaf da ödüllendirildi. Ömer Asan'ın koronavirüse dikkat çekmek için el emeği ile hazırladığı bakır maske birinci seçildi. Asan ile beraber 2'nci Hamil Çakır, 3'üncü Yavuz Öznütepe ile 4'üncü Fahretttin Çelik'e çeşitli hediyeler verildi.

'ÇALIŞTIRACAK ADAM YOK'

Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama yapmak istediklerini belirten Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, "Erzurum'daki unutulmaya yüz tutmuş kalaycı esnafıyla beraber bir program yaptık, dertlerini dinledik. Bakırcılar Çarşısı içerisindeki bir elin sayısı kadar esnafımızın kalmasına çok üzülüyoruz. Çalıştıracak adam, yetiştirecek çırak bulamıyorlar. Bunlar artık bu mesleğin son sahipleri" diye konuştu.