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Koronavirüse dikkat çekmek için tabutla dans!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 22:35 | Son Güncelleme

Kolombiya polisi koronavirüs salgınına dikkat çekmek için sokakta tabut ile dans ederek, insanlara evlerinden çıkarlarsa başlarına ne geleceğini anlatmaya çalıştı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler tedbirlerini arttırırken, Kolombiya polisinde ilginç bir uyarı şekli geldi. Kolombiya polisi koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve halkın evde kalmasını sağlamak amacı ile sokakta tabut ile dans etti.

Polis, Kolombiya’nın Choco bölgesinde bulunan Quibdo kentinde sokakta tabut ile dans ederek, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Polis, tabutla ile yaptığı dansı halkın evde kalmasını yoksa başlarına gelecek şeyin bir tabut olduğunu göstermek amacı ile yaptıklarını dile getirirken, “Sağlığınız ve aileniz için evde kalın. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” şeklinde anonslar yaptı.

CAN KAYBI 131'E ULAŞTI

Kolombiya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 3 bin 105’e, hayatını kaybedenler ise 131’e ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya polisi koronavirüs

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