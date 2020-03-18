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Koronavirüse dur diyebilmek için yapay zeka da devreye girdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

ABD’nin Seatle şehrinde bulunan Allen Yapay Zeka Enstitüsü (AI2) koronavirüs çalışmalarına yardımcı olabilmek için COVID-19 Açık Araştırma Veri Kümesi (CORD-19) adıyla yeni bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zeka koronavirüs tedavisinin bulunmasına öncülük edebilir.

Koronavirüse dur diyebilmek için yapay zeka da devreye girdi

Koronavirüs aşısı veya koronavirüs tedavisi henüz bulunmuş değil. Fakat dünya çapında birçok bilim insanı, koronavirüsün aşısı veya tedavisini bulabilmek için çalışmalarını sürdüyor. Çalışmalar, binlerce sayfadan oluşan makalelerden ve analizlerden yola çıkarak ilerliyor. Ancak analizlerin incelenmesi uzun sürebiliyor. Bu durumda akıllara tek bir teknoloji geliyor; O da yapay zeka.

KORONAVİRÜS İÇİN YENİ YAPAY ZEKA: CORD-19

ABD'de bulunan Allen Yapay Zeka Enstitüsü (AI2) koronavirüs çalışmalarında ortaya çıkan bu süre kaybını telafi edebilmek için geliştirilen yeni bir yapay zekanın duyurusunu gerçekleştirdi. CORD-19 girişimi, Chan Zuckerberg Girişimi, Georgetown Üniversitesi, Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi, Microsoft Araştırma, Ulusal Tıp Kütüphanesi ve Google’ın makine öğrenme ve veri bilimi topluluğu Kaggle’ın ortaklığı ile geliştirilen COVID-19 Açık Araştırma Veri Kümesi (CORD-19) adındaki bu yapay zeka projesinin amacı araştırmacıların koronavirüs için yapılan önceki analizleri ve çalışmaları derinlemesine analiz edebilmesini sağlamak. Binlerce makalenin üstesinden başarıyla gelen CORD-19, bilimsel araştırmaların süresini böylece kısaltacak. Bu da aşı ve tedavi için umut ışığı demek.

yapay zeka

AŞI İÇİN SÜRE KISALABİLİR

CORD-19'un analiz süresini kısaltmasıyla birlikte bilim insanları, ulaşmaları gereken bilgilere çok daha kısa zamanda ulaşabilecek. Böylece 1 yılı bulabileceği söylenen aşı geliştirme süreci daha da kısalabilir.

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