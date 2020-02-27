Koronavirüse hazırlıklı mısınız?

Basit önlemlerle korunma şansınızı artırabilir, yayılmasını önlemeye katkı sağlayabilirsiniz.Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyada hızla yayılıyor. Türkiye'de henüz teyit edilmiş bir vaka bulunmamasına rağmen başta İran olmak üzere komşu coğrafyada vaka sayısının artması virüsün her an Türkiye'nin de kapısını çalabileceğini gösteriyor.

Ancak paniğe gerek yok. Bazı temel kurallara dikkat ederek hem virüsten korunma şansınızı artırabilir hem de virüsün yayılmasını önlemeye katkıda bulunabilirsiniz.

El hijyeni hakkında bilinmesi gerekenler...

- Virüse yakalanmış ya da koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerle aranıza mesafe koyun. Uzmanlar bu mesafenin en az bir ila iki metre olması gerektiğini söylüyor.

- Ellerinizi düzenli ve özenli bir şekilde yıkayın. Ellerinizi en az 20 saniye süreyle bileklerinize kadar sabunlamayı ihmal etmeyin.

- Tokalaşma ve kucaklaşmalardan kaçının.

- Kendinizi koruyacak bazı basit önlemleri refleks haline getirin. Örneğin asansör düğmesine ya da elektrik düğmelerine parmağınızın ucu yerine dirseğinizle basın.