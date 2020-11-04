HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlayabilen nano partikül aşı geliştirildi

Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlayabilen nano partikül aşı geliştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 15:03 | Son Güncelleme

ABD’li bilim insanları yeni tip koronavirüsün hareketlerini taklit etmek üzere eğitilmiş nano partiküller içeren deneysel bir aşı geliştirdiklerini açıkladı. Fareler ve maymunlar üzerinde yapılan deneylerde, aşının virüsü etkisiz hale getiren antikorların sayısını 10 kat artırdığı ve koronavirüsün diğer mutasyonlarına karşı koruma sağladığı görüldü.

Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlayabilen nano partikül aşı geliştirildi

ABD’de yer alan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından nano partüküller içeren deneysel bir yeni tip corona virüs aşısı geliştirildi. Yeni tip KORONAvirüsün (SARS-Cov2) 60’tan fazla mutasyonunu taklit edebilen nano partüküllerin hücreleri enfekte ederek Covid-19’a karşı bağışıklık oluşturulması amaçlanıyor.

ANTİKOR SAYISI 10 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Bilim insanları aşının fareler üzerinde yapılan deneylerinde, corona virüsü etkisiz hale getiren antikor sayısının 10 kat arttığının görüldüğünü açıkladı.

GELECEKTE ORTAYA ÇIKACAK FARKLI MUTASYONLARDAN KORUYABİLİR

Aşı farelerin ardından ise bir makak maymunun üzerinde denendi. Araştırmacılar, aşının corona virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan başak proteinlerinin farklı şekillerine göre eğitildiğini belirterek, maymuna verilen farklı corona virüs mutasyonlarının hepsini etkisiz hale getirdiğini söyledi. Böylece, nano partüküller içeren aşının corona virüsün gelecekte açığa çıkabilecek diğer mutasyonlara karşı da insanları koruyabileceği belirtildi.

“Cell” adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Doktor Neil King, “Umuyoruz ki, nano partikül formunda geliştirdiğimiz aşı dünyada çok fazla hasara neden olan pandemiyle savaşta önemli bir rol oynayacak. Sonuçlarımız oldukça umut verici. En kısa sürede insan deneylerine başlamayı umuyoruz. Yeni teknolojiler bize umutsuz gibi görünen hastalıkların tarihe karışması için büyük imkanlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, aşının insan deneylerinin bu yıl sonunda başlanacağı ve üniversite ile iki biyoteknoloji şirketi arasında kitlesel üretim için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

İNSAN DENEMELERİ YIL SONUNDA BAŞLAYACAK

Aşının ayrıca, şu anda son aşama insan denemelerine devam eden Pfizer7Biontech, Moderna,ve AstraZeneca/Oxford aşıları gibi soğuk zincir tedariğine ihtiyaç duymadığı kaydedildi. Bilim insanları aşının saklama koşullarındaki kolaylık nedeniyle dünyanın her yerine güvenli bir şekilde erişebileceğini ifade etti.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

38 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 21 Eylül itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Bununla birlikte, aralık ayında Çin'in Hubey eyalatine bağlı Wuhan kentinde başlayan pandemiye karşı 9 Üniversite ve ilaç şirketi, aşı yarışında son noktaya geldi. İnsan deneylerinin son aşamasına gelen Moderna, Oxford/AstraZeneca, CanSino, SinoPharm, JohnsonJohnson, BioNTech/Pfizer, Gamaleya Enstitüsü, Sanofi/GSK ve Sinofarm'ın aşıları şu anda dünya genelinde onbinlerce gönüllü üzerinde test ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Trump seçimi Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilir mi?Trump seçimi Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilir mi?
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Önce idrar kokusu geldi sonra hayatının şokunu yaşadı
Önce idrar kokusu geldi sonra hayatının şokunu yaşadı
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Diğer Haberler
Cihaz üretildi: Artık evcil hayvanlarınız konuşacak!
Artık evcil hayvanlarınız konuşacak!
ABD seçimleri: Trump yarışı Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilir mi?
Trump seçimi Yüksek Mahkeme'ye taşıyabilir mi?
ABD'den seçim heyecanı arasında kritik karar!
ABD'den seçim heyecanı arasında kritik karar!
ABD seçimlerinde son durum: Seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
190 porno sitesi kapatıldı, protestolar başladı!
190 porno sitesi kapatıldı, protestolar başladı!
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'darbe' açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'darbe' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.