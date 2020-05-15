Koronavirüse karşı 500 metre kumaştan "sosyal mesafeli" gelinlik dikti

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında nişan ve düğün salonlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması nedeniyle törenler ertelendi.

Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci ile birçok sektörde olduğu gibi düğün salonları ve gelinlikçiler de yeni döneme hazırlanıyor.

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, düğün salonlarının açılması halinde gelinin davetlilerle temasını en aza indirmek için sürece uygun sembolik bir gelinlik dikti.

Yaklaşık 12 metrekarelik alanı kaplayan gelinlik için 500 metre tül kullanan Kaymak, bu özel tasarımı talep görürse üretimini sürdürecek.

Kaymak, düğünlerde de sosyal mesafeye uyulmasına dikkati çekmek amacıyla diktiği yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki gelinliğe satışı için 7 bin 500 lira, kiralanması için de 5 bin lira değer biçti.

"DÜĞÜN SALONLARININ AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Kaymak AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesi ile yaklaşık 2 aydır faaliyetlerini durdurduklarını söyledi.

Bu süreçte birçok işletme gibi kendilerinin de zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kaymak, uzun bir aradan sonra tekrar iş yerini açtığını belirtti.