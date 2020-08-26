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Koronavirüse karşı adeta panzehir! Hiçbiri onun kadar etkili değil...

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması son derece önemli. Sağlıklı bir şekilde çalışan immün sistemi, virüslere karşı adeta kalkan görevi görüyor. Peki koronavirüsün tekrar yükselmeye başladığı şu dönemde nasıl beslenmeliyiz? Dyt. Merve Sır, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının, koronavirüsten korunmadaki etkisi hakkında bilgi verdi.

Koronavirüse karşı adeta panzehir! Hiçbiri onun kadar etkili değil...

Dengeli, sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlıkları bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Doğru diyet yaşamın bir parçası haline getirilmediği ve beslenme hataları sık tekrarlandığında ise vücudun doğal savunma mekanizması olumsuz etkilenir. Bağışıklık sistemini üst düzeyde tutabilmek için dengeli bir diyet ve beslenme alışkanlığı gereklidir. Çinko ve demir ile A, C, D ve E vitaminleri gibi belirli mikro besinler bu açıdan oldukça önemlidir. Özellikle sebzeler ve meyveler, vitamin ve mineraller açısından yüksek yoğunluğa sahiptir. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirmek için beslenme düzeni içinde yer almalıdır.

HAREKETSİZLİK VE YİYECEK PORSİYONLARI ARTTI

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Covid-19’dan korunmak için alınan önlemler, günlük hayatı ve pek çok alışkanlığı da önemli ölçüde değiştirdi. Bu dönemde izolasyon nedeniyle evde kalınan sürelerin uzaması, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını da beraberinde getirdi. İnsanların hem daha az hareket etmesi hem de buzdolabına kolay ulaşabilmesi, kilo kontrolünü zorlaştırdı. Hızlı kilo alımı ve beslenmedeki düzensizlikler nedeniyle obezitenin yaygınlaşması, bağışıklık sistemini zayıflatan bir etkiye neden oldu. Bu sebeple, öncelikle immün sistemini güçlendirecek uygun bir diyet programı planlanmalıdır. Kilo kontrolü için profesyonel destek almanın yanı sıra özellikle taze ve sağlıklı besinlerle yemek pişirmek, günlük alınan sebze porsiyonlarını artırmak, düzenli meyve tüketmek de yararlı olacaktır.

DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLERE DİKKAT

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Kilo dengesini sağlamak için düşük kalorili diyetlere başvurmak, bağışıklık sistemini zayıflatan ve vücudu hastalıklara karşı savunmaz hale getiren en önemli faktörlerden biridir. Metabolizmanın dengesini koruyabilmesi ve güçlü bir bağışıklık için bilinçsiz beslenme ve günlük alınması gereken kalori miktarının altında olan beslenme programları terk edilmeli, yeterli ve dengeli besin tüketimi tercih edilmelidir.

YETERLİ SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Yeterli su tüketimi ve sıvı alımı, bağışıklık sistemi açısından önemlidir. Evde kalınan sürenin uzamasına bağlı olarak su içmek de unutulmaktadır. Vücuttaki besinlerin sindirilmesi ve oluşan atık maddelerin atılması için yaşamsal öneme sahip olan su, enfeksiyonlara karşı da etkilidir. Düzenli su tüketimi, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamakta ve aynı zamanda vücut sıcaklığını ve kanın yoğunluğunu kontrol etmektedir. Sıvı alımının yetersiz olması, vücuttaki toksinlerin kanda birikimine yol açar. Düzenli su tüketimi ile birlikte günlük en az 6 saatlik uyku da koronavirüs ile mücadelede önemlidir. Kaliteli uyku, vücudun bağışıklık sistemini düzenler. Sağlıklı bir uyku için akşam yemeklerinde ağır ve yağlı besinlerden uzak durulmalıdır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN ÖNERİLER

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Koronavirüs’e karşı etkili olduğu düşünülen C vitamini için limon, portakal, greyfurt, mandalina ve kivi gibi bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler tüketilmelidir.

Ara öğünlerde selenyum, E vitamini, çinko kaynağı olan ceviz, badem ve fındık gibi besinler tercih edilmelidir.

Mevsiminde yetişen sebzeler tüketilmelidir. Brüksel lahanası ve brokoli, bağışıklık sistemi için önemli olan C vitamini içerir. Brüksel lahanası ayrıca folik asit ve demir bakımından zengindir. Hiçbir sebze yaban turpundan daha fazla hardal yağı içermez. Kan dolaşımını dengeler ve nazal mukoza zarını nemlendirir. Boğazdaki iltihabı hafifletir, öksürmeyi yatıştırır ve bronşları rahatlatır.

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Soğan ve sarımsak ‘allisin’ içerir. Amino asit, hücreleri serbest radikallerin saldırılarından koruyan enzim üretimini artırır. Serbest radikaller vücudun kendi hücrelerini yok edebilir. Soğan ve sarımsak doğal koruyucu olarak bilinmektedir.

Keten tohumunda bulunan lif sadece tokluk hissi vermekle kalmaz, aynı zamanda bağırsak florası için de yararlıdır. Bağışıklık hücrelerinin yüzde 80'i bağırsakta bulunur. Selenyum içeren yulaf ezmesi ise hücreleri serbest radikallerden korur ve kasları güçlendirir. Bağırsak florasının dengeli olması bağışıklık sistem açısından önemlidir. Bağırsak florası için yüksek lif içeriğine sahip besinler tüketilmelidir. Sebzeler, meyveler, kuru yemişler, kuru baklagillerin tüketilmesi bağırsak florasını dengeleyecektir. Yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente besinler de tercih edilmelidir.

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