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Koronavirüse karşı aldığı önlemle gülümsetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 22:56 | Son Güncelleme

Samsun’un Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi’nde ikamet eden İlkay Gümüşsu isimli vatandaş koronavirüse karşı aldığı önlemle gülümsetti.

Koronavirüse karşı aldığı önlemle gülümsetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan ‘koronavirüs’ salgını sonrasında vatandaşların evde kalınması istenmişti. Samsun’un Ayvacık ilçesinde ‘koronavirüs’ tehlikesine dikkat çekmek isteyen İlkay Gümüşsü isimli vatandaş eşinin babasına ait Fatih Mahallesi’ndeki fındık tarlasında bulunan bir incir ağacının içine girme görüntülerini sosyal medyada yayınlaması ile bir anda gündeme düştü.

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi’nde ikamet eden ve koronavirüs nedeni ile hem işsiz kalan hem de evde kalan İlkay Gümüşsü, vatandaşların evde kalmasıyla salgının kısa sürede engelleneceğini söyledi.

Sosyal medyada paylaştığı video ile korona virüse dikkat çekmek istediğini belirten Gümüşsu, “Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler” cümleleri gülümsetti. (İHA)

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