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Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 08:50 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız" dedi.

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar

Koronavirüse karşı tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü, fotoğraf ve son gelişmeleri paylaşıyor.

Ovalı dün attığı tweette, ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik" dedi.

Ovalı, "Bugünden itibaren Acıbadem'in bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid-19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, "Saat 23.00. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." bilgisini verdi.

Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti.

Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

(DHA)

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