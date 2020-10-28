Koronavirüse karşı Aspirin umudu: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen artıyor. Ancak halen insanları Covid-19'a karşı iyileştirebilecek veya koruyabilecek hiçbir ilaç ya da etkili bir aşı bulunmuyor. Pandeminin başlangıcından bu yana sadece deksametazonun ve remdevisirin kritik Covid-19 hastalarında ölüm riskini sınırlı bir şekilde azalttığı kanıtlandı. Ancak bu ilaçların yanına Aspirin de eklenebilir. ABD’de yer alan Maryland Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, dünya genelinde yaygın olarak ilacın corona virüs hastalarının tedavisinde yardımcı olabileceğini açıkladı. ERİŞMESİ KOLAY VE UCUZ Aspirin, soğuk algınlığından, romatizmaya, karın ağrısından kalp hastalıkları tedavilerine geniş kapsamlı bir kullanım oranına sahip. İlaç ayrıca dünyanın birçok yerinde temin edilebiliyor ve fiyatı da oldukça ucuz. 412 HASTA İNCELENDİ Araştırmacılar, yapıkları çalışma kapsamında 412 Covid-19 hastasını inceledi. Hastaların dörtte birine hastaneye yatırılışlarının ilk günürden itibaren günlük olarak 80 miligram aspirin verildi.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 47 AZALDI “Anesthesia and Analgesia” adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın sonuçlarında, aspirin verilen hastaların diğerlerine oranla yüzde 43 oranında daha az yoğun bakıma alındığı ve yüzde 40 oranında daha az ventilatöre ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bununla birlikte, bilim insanları aspirin alan hastaların ölüm riskinin, almayanlara göre yüzde 47 oranında azalttığını söyledi. COVİD-19'A KARŞI KULLANILAN EN ETKİN İLACA DÖNÜŞEBİLİR Araştırmanın yazarı Doktor Jonathan Chow, “Çalışmamızın sonuçlarını doğrulamak için bir klinik deneme gerçekleştireceğiz. Bulgularımızın doğrulanması halinde aspirin, dünya genelinde Covid-19’a karşı kullanılan en etkin ilaca dönüşebilir” ifadelerini kullandı. Ancak, bilim insanları, Covid-19'a karşı riski yükselten yaş, cinsiyet, ırk, kilo ve kronik hastalıkların varlığı gibi faktörlerin de hesaba katıldığında aspirinin olumlu etkisinin değişmediğini bildirdi. Aspirin alan ve kontrol grubunda yer alan Covid-19 hastalarının benzer kanama risklerine sahip olduğu aktarıldı. KANI SULANDIRARAK PIHTILAŞMAYI ÖNLEYEBİLİR Uzmanlar, Aspirin’in kanı sulandırarak Covid-19 ölümlerinin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını (tromboz) önlediğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan, Dr. Micheal Mazzefi, “Aspirin’in kan inceltici etkisinin Covid-19 hastalarında ani kan pıhtılaşmasını engellediğini düşünüyoruz. Bu yüzden Covid-19 teşhisi olan hastaların doktora danışarak Aspirin almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.