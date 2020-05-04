Koronavirüse karşı bağışıklık ölçen test geliştirildi

Siemens Healthineers, COVID-19 pandemisinikontrol altında alabilmek ve toplumsal bağışıklığı test edebilmek adına kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen antikor testini geliştirdiğini duyurdu. Yüzde 99,8 gibi yüksek hassaslıkta ölçüm yapılabildiği belirtilen yeni test, şu an laboratuvarlarda kurulu olan cihazlarla uyumlu olarak çalışabildiği aktarıldı. Verilen bilgiye göre, bu özelliği sayesinde de saatte 440 test sonucu üretme kapasitesine sahip Siemens Healthineers ’Atellica Solution’ sistemlerinde sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabiliyor. Ayrıca saatte 240 test sonucu üretebilen Siemens Healthineers Centaur XPT sistemi ile 18 dakikada ve saatte 180 sonuç üretebilen Siemens Healthineers Centaur CP sistemi ile de 15 dakikada sonuç alınabilecek.

Firmanın COVID-19 Total Antikor testi sayesinde hastalığa ilişkin olarak kişilerin bağışıklığının olup olmadığı veya virüse maruziyeti ölçülebildiği için de toplumsal hayata daha erken dönüş için sağlıklı veri akışına neden oluyor.Hızlı ve kesin sonuç alınmasını sağlayacak test kitinin üretimine bu ay başlanacak ve Haziran’dan itibaren de ayda 25 milyon adet üretilebilecek.