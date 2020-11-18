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Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne tüketmeli?

18.11.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne tüketmeli?

Koronavirüsten korunma noktasında bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bağışıklık sistemini güçlendirmek için güne mutlaka kahvaltıyla başlanması gerektiğini söyledi. Herhangi bir sağlık problemi yoksa her gün 1 yumurta tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Küçük, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini içeren ürünler olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bu sebeple beslenme alışkanlıklarında mutlaka yağlı tohumlara yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Küçük, "Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor. Omega-3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir. Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz. Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir. C vitamini ve beta karotenden zengin sebze, meyveleri diyetimizde bulundurmalıyız. Çinko içeren balık, yumurta, sütle birlikte tam buğday içeren tahıl ürünlerini de tüketmeliyiz. Keten tohumu, omega 3 kaynağı olarak bilinir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Maydanoz, yeşilbiber, portakal, kivi, enginar gibi sebze ve meyveler yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, kaju ve türevleri E vitamini; havuç, ıspanak, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan beta karoten içerir. Sarımsak hem yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti hem de sağlık için şifa olarak kullanılır. A, B, C vitaminleri, sülfür bileşikleri, aminoasitler, kalsiyum, çinko magnezyum minerallerini içerir. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından zengindir. İçtiğiniz suya ceviz büyüklüğünde taze zencefil ekleyebilirsiniz" dedi.

BAĞIRSAKLARIMIZ VÜCUDUMUZUN SAVUNMA ASKERLERİ

Virüse karşı koruma sağlarken probiyotikten zengin besinlere de ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Küçük, "Vücudumuzun savunma askerleri yani bağırsaklarımız bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Biz bu süreç içinde beslenmemize ve bağışıklığımızı güçlendirecek besinleri ne kadar çok tüketirsek o kadar koruyucu önlemleri artırmış olacağız. Okulların da tatil olmasıyla çocuklarımızla birlikte evde vakit geçirmeye daha fazla başlamış durumdayız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinlerimizin içinde probiyotiklerimiz var. Bizim doğal probiyotiklerimiz arasında yoğurt, evde yaptığımız kırmızı pancar turşusu ve suyu var. Koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amaçlı probiyotikten zengin besinlere bu dönemde daha fazla önem vermemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu.

KIRMIZI PANCAR VÜCUTTAKİ OKSİJENİ ARTIRIYOR

Kırmızı pancar antioksidan özelliği oldukça yüksek olan bir besin olduğuna dikkat çeken Küçük, "Aynı zamanda da demir ve A vitamini açısından yüksektir. Yine kırmızı pancar vücudumuzun oksijenlenmesini artıran bir besin. İçinde yüksek miktarda nitrat bulunduruyor bu da vücudumuzun daha fazla oksijenlenmesini sağlıyor. Solunum yolu sıkıntılarında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Kırmızı pancarı evde haşlayarak suyunu da tüketebiliriz. Zerdeçal, zencefil, kırmızı pul biber, karabiber, kekik sizin için mükemmel koruma kalkanı oluşturacaktır. Haftada en az iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketin. En önemlisi, gün içinde yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin" dedi.

İHA


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