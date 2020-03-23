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Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin 10 kuralı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, bağışıklık sistemimiz yeterince güçlü olmadığında kolayca mikroba yeniş düşebiliyor. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek düşünüldüğünden daha önemli hale geliyor. Ancak, eczanelerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenerek satılan ürünlerin hepsine itibar edilmemesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin 10 kuralı

Ülkemizde de hızla yayılan Koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek şüphesiz kritik önem taşıyor. Zira vücudumuzu hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı savunmak için çaba harcayan bağışıklık sistemimiz de yeterince güçlü olmadığında bazen kolayca bir mikroba yenik düşebiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, Koronavirüse karşı sihirli kelime bağışıklık sistemini güçlendirmenin 10 kuralını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Dünyayı etkisine alan ve çok hızlı yayılımıyla dünyayı tehdit eden salgın hastalık Koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sistemimizi güçlendirmek çok büyük önem taşıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, özellikle de kronik hastalığı olanların ve yaşlıların çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek “Yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz zayıflıyor, bu da yaşlılıkta daha fazla enfeksiyon ve kanser görülmesine, yaşlıların bulaşıcı hastalıklara daha yüksek oranda yakalanmasına yol açıyor. Bu nedenle solunum yolu enfeksiyonları, grip ve özellikle zatürre dünya çapında 65 yaş üstü kişilerde ölüm nedenleri arasında başı çekiyor” diyor. Bağışıklığı baskılayan bir diğer faktörün de sigara ve alkol tüketimi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya şöyle konuşuyor: “Sigara, bronşlarımızda yer alan ve yabancı partiküller ile bakterilerin vücut dışına atılmasını sağlayan “siliya” denen tüycükleri felç eder. Solunum sistemi sekresyonlarını artırarak, mikroorganizmaların yerleşip, çoğalmasını kolaylaştırır. Alkol de, özellikle çok miktarda alındığında birçok vitaminin vücut tarafından kullanılmasını bloke eder. Vücutta albümin üretimine sekte vurur. Doğrudan bağışıklık sistemini baskılar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YANLIŞ HEDEFE ODAKLANABİLİYOR!

İnsan vücudunun birçok mikrop için ideal bir ortam olduğundan, mikropların içeri girmeye çalıştığını, bağışıklık sisteminin görevinin ise onları dışarıda tutmak, aramak ve yok etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, buna karşın bağışıklık sisteminin bazen yanlış hedefe odaklanabildiğini, böyle olduğunda da dizi hastalığın ortaya çıkmasına yol açabildiğini söylüyor. Aşıların ise, bulaşıcı hastalıkları önlemenin en iyi yollarından biri olmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, daha önce çiçek hastalığı, çocuk felci ve boğmaca gibi yıkıcı hastalıkların dünya çapında aşılama programları yoluyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını ver ortadan kaldırıldığını vurguluyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN 10 KURALI

Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmek gerektiğini, bunun için de aşağıdaki 10 kuralın büyük önem taşıdığını vurguluyor;

Ellerimizi sık sık yıkamak
Etleri iyice pişirmek
Sigara içmemek
Sağlıklı ve dengeli beslenmek
Düzenli egzersiz yapmak
İdeal kiloyu korumak
Alkol almamak ya da ölçülü olarak içmek
Yeterli ve kaliteli uyumak
Stresi en aza indirmek
Yeterince dinlenmek

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLENDİĞİNİ İDDİA EDEN TAKVİYELERE DİKKAT

Mağaza raflarındaki birçok ürün, bağışıklığı artırdığını veya desteklediğini iddia ederken, Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Aslında, vücudumuzdaki bağışıklık hücrelerini artırmak her zaman mutlaka iyi bir şey değildir. Bağışıklık sisteminde çok farklı mikroplara birçok şekilde yanıt veren çok sayıda farklı hücre türü vardır. Hangi hücreleri, hangi sayıya yükseltmelisiniz? Hiç kimse bu sorunun cevabını henüz bilmiyor. Eczanelerde satılan bazı preparatların, bağışıklık fonksiyonunun bazı bileşenlerini değiştirdiği tespit edilmiş olsa da, bunların hastalıklardan korunmak için aldığımız önlemlerden daha üstün olduğu kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, ticari sloganlara kulak verirken, dikkatli olmak şart. Diyetimizin bize tüm mikrobesin gereksinimlerini sağlamadığından şüpheleniyorsak - örneğin, sebzelerle aramız iyi değilse – doktora danışarak günlük bir multivitamin ve mineral takviyesi alınabilir. Tek bir vitaminin mega dozlarını almaktan çok, multivitamin almak daha mantıklı olabilir” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
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