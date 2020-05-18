Koronavirüse karşı diyabet hastalarına 3 kritik uyarı!

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği korunma yöntemlerini kronik hastalıkları olanların çok daha titizlikle uygulamaları gerekiyor, çünkü Covid-19 bu hastalarda daha ağır seyredebiliyor. Öyle ki koronavirüsten ölüm riski, tip 2 diyabet hastalarında 7 kat daha fazla. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Özlem Çelik, ülkemizde her 14 kişiden birinde tip 2 diyabet hastalığının görüldüğüne dikkat çekiyor. Diyabet hastalarında kan şekeri ne kadar iyi kontrol altında olursa, riskin de o kadar azaldığına belirten Doç. Dr. Özlem Çelik “Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına düzenli olarak uyulduğu takdirde diyabet hastaları da Covid-19’dan genel popülasyona benzer şekilde etkilenirler. Bu hastalıkta iyi kan şekeri kontrolü ise enfeksiyon riski ve şiddetini azaltmada kilit role sahip” diyor. Kan şekerinin kontrol altına alınmasında ise bu 3 kural büyük önem taşıyor; sağlıklı beslenmek, ilaç tedavisine devam etmek ve düzenli egzersiz yapmak!

Vücudunuza karbonhidrat yüklemeyin

Fazla karbonhidrat yükünden, örneğin tatlı ve unlu gıdalardan uzak durun. Öğünlerde karbonhidratlar olarak tam buğday, çavdar ekmeği, yulaf ve bulgur gibi tam taneli tahıllar, meyveler, sebzeler ve düşük yağlı süt gibi besinleri tercih edin.

Bu diyetlerden kaçının

Çok düşük karbonhidratlı ve ağır ketonojik diyetler vitamin, mineral, posa ve enerji kaynağı olan çok fazla sayıda besinin tüketimini sınırlandırdığı için önerilmiyor. Bu nedenle çok düşük karbonhidratlı ve ağır ketojenik diyetlerden kaçının.

Trans yağlardan uzak durun

Kötü huylu kolesterol (LDL) düzeyini artıran ve iyi huylu kolesterol (HDL) düzeyini azaltan etkisi nedeniyle trans yağ alımını çok azaltın. Bunun için daha çok ev yemekleri tüketin, dışarıdan kızartılmış ve soslu pizza ile hamburger gibi fast-food ürünler sipariş etmeyin.

Haftada 2 kez balık çok önemli

LDL (kötü huylu) kolesterol ve HDL (koruyucu) kolesterol ile kardiyovasküler riskler üzerine olumlu etkileri olan omega-3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri sağladıkları için haftada 2 veya daha fazla porsiyon balık tüketin.