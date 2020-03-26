Koronavirüse karşı ev hijyenine dikkat!

İnsanların salgına karşı en doğru önlemleri alabilmesi için koronavirüsün bulaş yollarını çok iyi bilmesi gerektiğini belirten Baykam, "Kişinin aksırması, öksürmesi sonucu ağzından, burnundan çıkan damlacıkların ya direkt karşısındakinin yüzüne, gözüne, burnuna, ağız mukozasına temasıyla veya indirekt olarak bu damlacıkların düştüğü yüzeylerden öncelikle el teması yoluyla tekrar göz, burun, ağız mukozasına taşınmasıyla bulaş söz konusu olmaktadır." dedi.

Evlerde dezenfektanlarla yapılan temizliğin büyük önem taşıdığını ancak bunun ölçülü olması gerektiğini dile getiren Baykam, kontrol altındaki, başka kimselerin gelip gitmediği, dışarı çıkıp gelenin ve enfekte olan birinin bulunmadığı evde ortamı normalden fazla su ve deterjanla silmenin anlamsızlığına dikkati çekti.

"Bazen odanın dip köşe yerlerine veya havaya dezenfektan püskürtülmesi gibi gereksiz önlemler alındığını duyuyoruz." diyen Baykam, "Temizlenmesi gereken yerler başta cep telefonu olmak üzere kapı kolları, asansör düğmeleri, zil, masalar, dışarıda oturulan toplu taşıma koltukları, tutmaçlar, koltuk kolları, tırabzanlar gibi el teması olan yüzeylerdir." ifadesini kullandı.