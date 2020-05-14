Koronavirüse karşı evden çalışıyoruz ama... Bunlara dikkat!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlem olarak birçok şirket evden çalışmaya geçiş yaptı. Yapılan araştırmalar evden çalışmanın pozitif olduğu kadar negatif yönleri olduğunu da ortaya koyuyor. Wizsight’ın bir araştırmasına göre; evden çalışmanın dezavantajları arasında yüzde 41 oranla sosyalleşememek, yüzde 38 oranla ekip arasında koordinasyonsuzluk ve iş akışında kopukluk olması ve yüzde 31 oranla dikkat dağıtacak çok fazla unsur olması belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşan CEO Alp Timurhan Çevik, “Evden çalışma sisteminin, virüsün yayılmasını önlemek için oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ancak bazı negatif yönleri de olabiliyor. Araştırmalarda da ortaya çıkan sosyalleşememek, ekip arasında koordinasyonsuzluk ve iş akışında kopukluk ve dikkat dağınıklığı gibi konular direkt olarak iş sağlığına etki eden etmenler arasında yer alıyor. Yöneticilerden ve iş arkadaşlarından uzak olmak iş ile ilgili yeterli desteğin alınmasını zorlaştırabiliyor. Böyle durumların yaşanmaması adına çalışanlar ve yöneticiler arasında doğrudan iletişim devam etmesini hatta iletişimin sıklığının artırılmasını öneriyoruz. Ayrıca düzenli olarak çalışma arkadaşları ile grup mesajlaşması veya görüntülü toplantılar yapılmasını da öneriyoruz” dedi.

'ÖNÜNE GEÇİLMEYECEK FİZYOLOJİK RAHATSIZLIKLAR YAŞAYABİLİRLER' Çalışanların evlerinde de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat etmeleri gerekiğinin altını çizen Çevik, “Çalışanlar aksi taktirde önüne geçilemeyecek fizyolojik rahatsızlıklarla karşılaşabilirler. Evden çalışma düzeninde çalışanların yapması gereken en önemli şey oturma düzeninin ve bilgisayarlarının doğru bir şekilde ayarlanmasıdır. Bu süreçte sırt desteği olan bir sandalye kullanılmalı. Oturulan sandalye bacakların alt kısmına basınç uyguluyorsa, ayakların altına bir destek koyulmalı. Eğer omuzlar rahat değilse, sandalye kaldırılmalı veya çalışılan masa indirilmeli” diye konuştu. 20 DAKİKA BİR 6 SANİYE BOYUNCA UZAĞA BAKIN Ekran, klavye ve fare kullanımının da oldukça önemli olduğunu belirten Çevik, “Ekranın üst kısmı göz hizasında veya biraz altında ve kolun uzanabileceği uzaklıkta olmalı. Bilekler düz duracak şekilde eller klavye ve farenin üzerinde tutulmalı. Klavye ve fare yaklaşık olarak aynı hizada konumlanmalı. Göz sağlığını korumak için de bilgisayar ekranının rolü oldukça büyük. Bilgisayarınızda ki karakterler net ve okunabilir olmalı. Eğer ekranınız çok küçükse, ekran çözünürlüğü azaltılmalı. Bununla birlikte her yirmi dakikada bir 20 saniye boyunca en az 6 metre uzağa bakılmalı” dedi.