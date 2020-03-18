Koronavirüse karşı gül suyu kullanın!

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronovirüs endişesi vatandaşların da kişisel temizlik konularına daha fazla önem vermesine sebep oldu. Kişisel temizlik malzemesi olarak, merdivenaltı sahte markalı dezenfektanların yanı sıra kolonya ve gül suyu gibi ürünler de sık tercih ediliyor. Bunlardan hangisinin kişisel temizlik için uygun olduğu araştırılırken İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Örnek, gül suyunun cilt temizliği açısından faydalarını açıkladı.

'GÜL SUYUNUN CİLDE ZARARI YOKTUR'

Mikroptan korunmak için gül suyu kullanılmasının cilt temizliğinde etkili olacağını belirten Örnek, "Mikrop öldürücü özelliği olan gül suyunun alkol gibi cilde zararı yoktur. Belki alkolün öldüremediği mikrop ve virüsleri de öldürür." dedi.

'DEVAMLI KOLONYA KULLANIMI CİLTTE TAHRİŞE SEBEP OLABİLİR'

Dezenfaktan olarak kolonya kullanımı tavsiye edildiğini fazla kullanımının ise zararlı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Örnek, "Kolonyanın bir kaç kullanımından zarar gelmez. Fakat bildiğiniz gibi kolonya içkinin ana maddesidir. Tahriş edici özelliği vardır. Bu yüzden de mikropları öldürücü özelliği vardır. Fakat devamlı kullanımı ciltte tahrişe sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.