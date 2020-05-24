Koronavirüse karşı gülümseten bayramlaşma!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemlerden kimi düşündürürken, kimi ise gülümsetiyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir ailenin sosyal medyadan görerek uyguladığı bayramlaşma yöntemi ise görenleri şaşırttı. İznik ilçesinin Sarıağıl Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz ailesi, bayram sabahı bir araya geldi.

Sosyal mesafeye riayet eden aile bireylerinden gençler, büyüklerinin ellerini öpmek yerine koronavirüs tedbirlerine uyarak aile büyüklerinin ellerindeki sopalara şişirdikten sonra bağladığı eldivenleri öptü.

Gençlerin ve aile büyüklerinin ilginç anları herkesi gülümsetti.

Aile bireyleri korona salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüklerine belirterek, "Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu bayram biraz hüzünlü geçti. Ama tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

(İHA)

