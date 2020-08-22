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Koronavirüse karşı herkesi uyardı! 3 gün sonra acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Hatay İskenderun'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastenede sosyal medya hesabından 'Bana bulaşmaz' demeyin' diye paylaşım yaparak salgına karşı uyarıda bulunan Mustafa Sütlü (45), hayatını kaybetti.

Koronavirüse karşı herkesi uyardı! 3 gün sonra acı haber geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir şirkette çalışan 2 çocuk babası Mustafa Sütlü, koronavirüs belirtileri görülünce hastaneye başvurdu. Hastanede tedavisine başlanan Mustafa Sütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. 'Bana bulaşmaz' demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım" mesajıyla durumunu sevenlerine duyurdu ve vatandaşları uyardı.

ACI HABER GELDİ

3 gün önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi koronavirüse karşı uyaran Mustafa Sütlü, önceki gün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Sütlü, İskenderun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA


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