Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Dünyada ve Türkiye'de aratan koronavirüs vakalarıyla ilgili endişelerini yazan gazeteci Fatih Altaylı, HaberTürk'teki köşesinde virüsü hafife alanları eleştirdi.

Hastalığın çok ciddi ve ölümcül olduğunun altını çizen Altaylı, "'Sürüneceksiniz' diyorum takan yok." diyerek hastalığın korkunç gücünün farkında olmayanlara sitem etti.

'İKİ HAFTA KAPANMA ŞART'

Türkiye'de tablonun hiç iyi gitmediğini yazan Altaylı, aşıya kadar dayanmak ve bu artan vaka artışının önüne geçmek için tek şartın iki hafta tam kapanmak olduğunu belirtti.

Altaylı, böylelikle hastalığın yüzde 90 azalacağını iddia etti.

