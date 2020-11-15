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Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

15.11.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Artan koronavirüs vakalarına değinen gazeteci Fatih Altaylı "'Sürüneceksiniz' diyorum takan yok." diyerek sitem etti. Hastalığın hızla yayıldığının altını çizen Altaylı, iki haftalık tam kapanmanın şart olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de aratan koronavirüs vakalarıyla ilgili endişelerini yazan gazeteci Fatih Altaylı, HaberTürk'teki köşesinde virüsü hafife alanları eleştirdi.

Hastalığın çok ciddi ve ölümcül olduğunun altını çizen Altaylı, "'Sürüneceksiniz' diyorum takan yok." diyerek hastalığın korkunç gücünün farkında olmayanlara sitem etti.

'İKİ HAFTA KAPANMA ŞART'

Türkiye'de tablonun hiç iyi gitmediğini yazan Altaylı, aşıya kadar dayanmak ve bu artan vaka artışının önüne geçmek için tek şartın iki hafta tam kapanmak olduğunu belirtti.

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Altaylı, böylelikle hastalığın yüzde 90 azalacağını iddia etti.

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