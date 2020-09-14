Koronavirüse karşı ilaç gibi! Antibiyotik görevi görüyor

Beyoğlu’nda 1938 yılından bu güne kadar faaliyet gösteren asırlık turşucu Cenk Toydemir, 40 çeşit sebze ve meyveden yapılan turşuların grip ve korona virüsle mücadeleye bağışıklığı güçlendirerek destek olacağını söyledi.

Kış aylarında bolca tüketilen turşu yaklaşan sonbahar öncesi yine gözde ürünlerden birisi olmaya başladı. 1938 yılında Vahdettin Çelikler tarafından Beyoğlu Cihangir’de açılan asırlık turşucu dükkanı insanların uğrak yeri oldu. 3.kuşak olarak asırlık turşucu dükkanını işleten Cenk Toydemir ve Serkan Akın, 40 çeşit sebze ve meyveden yapılan turşuların öncelikle grip ve korona virüsle mücadeleye destek olacağını söyledi.

'TURŞU BEDENİN SAVUNMA SİSTEMİNE GÜÇ KATAR'

40 çeşit sebze ve meyveden yapılan turşunun grip ve dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürün olduğunu belirten Cenk Toydemir, “Doğal sebze ve meyvelerden yapılan turşularımız ister limonla ister sirkeyle yapılsın, kış sofralarımızın vazgeçilmezidir. Özellikle ‘Neşeli Günler’ filminde Adile Naşit ve Münir Özkul’un tartışmalarıyla dikkati çeken turşu özellikle grip ve insan vücudunun bağışıklığını arttıran ilaç gibidir. Turşu suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Vücudun duyduğu çoğu minerali içinde barındırması, kan şekerini dengelemesi, alzheimer gibi sinir sistemi hastalıklarına iyi geliyor. Ürünlerin çoğu Bursa’da organik ürünlerden üretiliyor. Turşunun faydaları içerisinde bulunan meyve ve sebzelerden gelmektedir. Lahana, salatalık, kornişon, acı biber, patlıcan, kabak, domates, biberiye, pancar, nohut, yeşil fasulye, kuru fasulye gibi turşular birçok çeşit vitamin ve minerali bünyesinde barındırır. Bu turşuların tüketilmesi özellikle kış dönemlerindeki kısıtlı beslenme için oldukça önemlidir” diye konuştu.