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  4. Koronavirüse karşı Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını kaynar suda yıkadı

Koronavirüse karşı Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını kaynar suda yıkadı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Samsun'da koronavirüsten korunmak için alınan önlemler arasında bir vatandaşın başvurduğu ilginç yöntem dikkat çekti. Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadıktan sonra çamaşır ipine asarak kuruttu. Korona virüse karşı Karadeniz usulü çözüm, gülümsetti.

Samsun Veziköprü ilçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, korona virüsüne karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı. Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL’yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı.

Ardından Kanmaz’ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı. Korona virüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti. (İHA)

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emekli maaşı para kaynar su

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende böyle yaptım fırında kuruttum paralar acayip kabarık durdu sanki iki-üç katı maaş almışım gibi :))
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