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Koronavirüse karşı kullanımını durdurmuşlardı! DSÖ'den şaşırtan 'Hidroksiklorokin' kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 22:28 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin yeniden başlatılacağını duyurdu.

Koronavirüse karşı kullanımını durdurmuşlardı! DSÖ'den şaşırtan 'Hidroksiklorokin' kararı

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, geçen hafta "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin"in kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını anımsattı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Güvenlik verileri gözden geçirilirken bu karar tedbir amaçlı olarak alınmıştı. Dayanışma Denemesi'nin Veri Güvenliği ve İzleme Komitesi, verileri gözden geçirdi. Mevcut mortalite (ölüm oranları) verilerine dayanarak, komite üyeleri deneme protokolünü değiştirmek için hiçbir neden bulunmadığı tavsiyesinde bulundu. Yürütme Grubu bu öneriyi aldı ve Hidroksiklorokin de dahil olmak üzere Dayanışma Denemesinin tüm kollarının devamını onayladı."

Yürütme Grubunun, Hidroksiklorokin ilacının denemelerinin yeniden başlamasından itibaren "başlıca araştırmacılarla" iletişim halinde olacağını belirten Ghebreyesus, Dayanışma Denemesi'nde tüm tedavi yöntemlerini yakından takip edecekleri mesajını verdi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayrıca 35 ülkede 3 bin 500'den fazla hastanın denemeler için başvuru yaptığını kaydetti.

LATİN AMERİKA ENDİŞESİ

Dünyadaki Kovid-19 vakalarına da değinen Ghebreyesus, özellikle salgının hızla yayılmaya başladığı orta ve güney Amerika ülkelerindeki durumdan endişe duyduklarını vurguladı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, doğu Akdeniz, güneydoğu Asya ve Afrika'da da vaka sayılarında tırmanış gözlemlemelerine rağmen vaka sayılarının çok daha az olduğunu belirtti.

Avrupa kıtasındaki vaka sayılarının ise azalmaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, "Dün, Avrupa'da 22 Mart'tan bu yana rapor edilen en az sayıda vaka sayısı görüldü." diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu"nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan Hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını kaydetmişti. (AA)

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