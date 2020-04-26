HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüse karşı kuzu eti önerisi!

Koronavirüse karşı kuzu eti önerisi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşları kuzu eti tüketmeye davet etti.

Koronavirüse karşı kuzu eti önerisi!

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de ve dünyada yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulunarak, kuzu etinin insanın bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalı olduğunu ve bunun bilimsel olarak kanıtlandığını açıkladı. Kuzu ile oğlağın yayla ve meralarda tamamen doğal ortamda beslenerek şifalı ete dönüştüğünü aktaran Çelik, kuzu ve oğlakların Anadolu coğrafyasındaki meralarda besin değeri yüksek şifalı otlar ile beslendiğini kaydetti.

Kuzu etinin her insanın günlük alması gereken çinko içeriğine sahip olmasından dolayı vücuttaki bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli olan savunma mekanizmasını güçlendirdiğini ifade eden Çelik, "Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızda oluşan B12 vitamin eksikliğini de kuzu-oğlak eti tamamlamaktadır. Özellikle 60-65 yaş aralığındaki insanların çoğunluğunda görülen B12 vitamini eksikliğini de yaşadığımız şu olumsuz günlerde kuzu eti tüketerek aşabileceğimize inanıyoruz. Buna ek olarak B kompleksi vitaminleri yüksek düzeyde içerdiği için sinir sistemine bağlı gelişecek olan ileri dönem hastalıklarının ortaya çıkmasını da engellemektedir. Kuzu ve oğlak eti, kas gelişimini ve özellikle gelişmekte olan çocukların sinir sistemi ile iskelet yapısını güçlendiren protein, vitamin ve mineral madde içeriği bakımından zengindir" dedi.

CİLT VE DERİ HASTALIKLARINI DA ENGELLİYOR

Koronavirüs salgınından korunma amaçlı olarak uzmanlar tarafından yapılan temizlik ve dezenfekte uygulamalarının oluşturduğu cilt ve deri hastalıklarının engellenmesinin en önemli faktörlerinden birisinin kuzu ve oğlak etinin sürekli tüketilmesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Çünkü kuzu ve oğlak eti içerisindeki yüksek vitamin değerleri sayesinde cilt ve deri hastalıklarının önlenmesinde ciddi bir paya sahiptirler. Kuzu ve oğlak eti, insan sağlığı açısından özellikle de kalp ve damar sağlığı açısından çok rahatlıkla tüketebilecek bir kırmızı et çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Oğlak eti, diğer kırmızı etlerle kıyaslandığı zaman istenilen yağ asitlerinin yüksek olması nedeniyle kan kolesterol düzeyine ve koroner problemlere etki bakımından daha avantajlı durumdadır. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin vurguladığı gibi vatandaşımıza sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi noktasında da bizler de gayret göstermekteyiz. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı süreçte Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı üzere hayvansal gıda başta olmak üzere tüm gıda ürünlerinde kendi kendimize yetecek üretim kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Dikkat! Dezenfaktan ürünleri egzamaya yol açabilirDikkat! Dezenfaktan ürünleri egzamaya yol açabilir
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs kuzu eti

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı

Bakan Koca'dan 'İsveç'e geliyoruz' mesajı

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Dezenfaktan ürünleri egzamaya yol açabilir

Dikkat! Dezenfaktan ürünleri egzamaya yol açabilir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'ndan umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici

Bilim adamları açıkladı! İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Obezite cerrahisi geçiren kişiler Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

Uzmanı yanıtladı! Ramazanda nasıl beslenmeli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.