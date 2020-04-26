Koronavirüse karşı kuzu eti önerisi!

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de ve dünyada yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulunarak, kuzu etinin insanın bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalı olduğunu ve bunun bilimsel olarak kanıtlandığını açıkladı. Kuzu ile oğlağın yayla ve meralarda tamamen doğal ortamda beslenerek şifalı ete dönüştüğünü aktaran Çelik, kuzu ve oğlakların Anadolu coğrafyasındaki meralarda besin değeri yüksek şifalı otlar ile beslendiğini kaydetti.

Kuzu etinin her insanın günlük alması gereken çinko içeriğine sahip olmasından dolayı vücuttaki bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli olan savunma mekanizmasını güçlendirdiğini ifade eden Çelik, "Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızda oluşan B12 vitamin eksikliğini de kuzu-oğlak eti tamamlamaktadır. Özellikle 60-65 yaş aralığındaki insanların çoğunluğunda görülen B12 vitamini eksikliğini de yaşadığımız şu olumsuz günlerde kuzu eti tüketerek aşabileceğimize inanıyoruz. Buna ek olarak B kompleksi vitaminleri yüksek düzeyde içerdiği için sinir sistemine bağlı gelişecek olan ileri dönem hastalıklarının ortaya çıkmasını da engellemektedir. Kuzu ve oğlak eti, kas gelişimini ve özellikle gelişmekte olan çocukların sinir sistemi ile iskelet yapısını güçlendiren protein, vitamin ve mineral madde içeriği bakımından zengindir" dedi.