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Koronavirüse karşı nikotin bantı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Fransa’da araştırmacılar koronavirüse karşı etkili olup olmadığını belirlemek için yeni bir araştırmaya start verilecek. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına nikotin bandı dağıtılacak.

Koronavirüse karşı nikotin bantı!

Koronavirüs salgınına çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanıda pek çok bilimsel araştırma yapılıyor.

Bilim insanları bir yandan salgına karşı aşı geliştirmek için yoğun mesai harcarken bir yandan da hali hazırda sahip olduğumuz yöntemlerin virüse karşı etkili olup olmadığını test ediyor.

Fransa’da bir grup araştırmacı nikotin bantlarının koronavirüse karşı etkili olup olmadığını saptamak adına salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına nikotin bandı dağıtmaya hazırlanıyor.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kalan nikotin bağımlılarının oranı yüzde 4.4 olarak belirlenirken ülkedeki nikotin bağımlılığının oranı ise yüzde 25 seviyesinde.

Aynı habere göre, uzmanlar bu rakamlardan yola çıkarak nikotinin koronavirüse karşı bir etkisinin olup olmadığını ilk olarak test etme imkanına sahip olacak.

Zira uzmanlar nikotinin teorik olarak koronavirüsün hücrelerdeki yayılma hızını yavaşlattığı ihtimali üzerinde duruyor.

Ancak bu durum hala br teori boyutunda. Bilim insanları nikotinin böyle bir etkisinin olup olmadığının anlaşılabilmesi adına pek çok deney yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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