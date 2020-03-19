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Koronavirüse karşı online nikah dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Ümraniye Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başlattı.

Koronavirüse karşı online nikah dönemi başladı

Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid -19) karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine gelin ve damadın yakınlarının girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı. Bu uygulama ile Ümraniye Nikah Sarayı’nda yapılan nikah törenleri, internet ortamından canlı olarak yayınlanıyor. Koronavirüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara uygulama sayesinde internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.

'İÇERDE OLAMADIĞIMIZ İÇİN BİR BURUKLUK HİSSEDİYORUZ AMA...'

Uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı’nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları koronavirüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında görevliler tarafından salonun dışında tutuldu. Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesi’nin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi. Nikahı dışardan izleyen anne ve babalar, “İçerde olamadığımız için bir burukluk hissediyoruz ama toplumun sağlığı için bu gerekliyse böyle olması gerekiyor. Nikahları canlı yayınladığı için de belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Sadece şahitleri içeri alınan gelin ve damatlar da Ümraniye Belediyesi’ne online nikah uygulaması başlattığı için teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs online nikah Ümraniye Belediyesi

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