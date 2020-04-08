Koronavirüse karşı ozon terapi ile bağışıklığınızı destekleyin

Bu işlem sonucunda tüm vücuttaki rejenerasyon ve yenilenme mekanizmaları canlandırılırken böylelikle, anti aging etkisinin de yaratılması sağlanır. Bu sebepten hastalıkların tedavisinin yanında yenilenme için de periyodik olarak tercih edilebilen ozon terapinin en önemli etkilerinden biri ise bağışıklığa sunduğu katkıdır. Ozon Terapisti Dr. Nur Topçu, yeni tip koronavirüsün etkisini artırdığı ve bağışıklığın güçlendirilmesinin kritik öneme sahip olduğu bu dönemde ozon terapinin etkisi hakkında bilgiler verdi.

OZON TERAPİ HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİDİR?

Özellikle otoimmün hastalıklar denilen bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında etkili olan ozon terapi uygulamaları, yeterince çalışmayan ya da aşırı çalışan bağışıklık sisteminin yarattığı alerjiler, romatizma, astım, MS, kronik bağırsak hastalıkları ve tiroid fonksiyon bozukluklarının tedavisinde etkili oluyor.

Kronik yorgunluk ve kronik enfeksiyonlar ile beraber diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterolün neden olduğu komplikasyonların önüne de oksijenasyon artırılarak geçilebiliyor. Ayrıca düşük dozda uygulanabilerek kanser gibi hastalar için de bağışıklık artırılabilirken, geçmeyen yaraların da lokal ozon uygulanarak iyileşmesi sağlanabilmektedir.