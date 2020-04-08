Koronavirüse karşı ozon terapi ile bağışıklığınızı destekleyin

Bu işlem sonucunda tüm vücuttaki rejenerasyon ve yenilenme mekanizmaları canlandırılırken böylelikle, anti aging etkisinin de yaratılması sağlanır. Bu sebepten hastalıkların tedavisinin yanında yenilenme için de periyodik olarak tercih edilebilen ozon terapinin en önemli etkilerinden biri ise bağışıklığa sunduğu katkıdır. Ozon Terapisti Dr. Nur Topçu, yeni tip koronavirüsün etkisini artırdığı ve bağışıklığın güçlendirilmesinin kritik öneme sahip olduğu bu dönemde ozon terapinin etkisi hakkında bilgiler verdi.
OZON TERAPİ HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİDİR?
Özellikle otoimmün hastalıklar denilen bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında etkili olan ozon terapi uygulamaları, yeterince çalışmayan ya da aşırı çalışan bağışıklık sisteminin yarattığı alerjiler, romatizma, astım, MS, kronik bağırsak hastalıkları ve tiroid fonksiyon bozukluklarının tedavisinde etkili oluyor.
Kronik yorgunluk ve kronik enfeksiyonlar ile beraber diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterolün neden olduğu komplikasyonların önüne de oksijenasyon artırılarak geçilebiliyor. Ayrıca düşük dozda uygulanabilerek kanser gibi hastalar için de bağışıklık artırılabilirken, geçmeyen yaraların da lokal ozon uygulanarak iyileşmesi sağlanabilmektedir.
Elbette tüm bu rahatsızlıkların yanında, koronavirüs gibi virüslerle savaşmak ve yayılımını engellemek adına bağışıklığın güçlenmesini sağlayabilen ve anti-mikrobik özelliği ile bakteri, virüs ve mantarların ölmesinde yüksek etki sağlayan ozon terapi uygulamaları, başarılı sonuçları nedeniyle gün geçtikçe daha sık tercih edilen bir tedavi yöntemidir.
AYNI ZAMANDA KORUYUCU BİR TEDAVİ
Koruyucu hekimlik hizmetleri içerisinde de yer alan ve sadece hasta olduktan sonra işe yarayan bir tedavi tekniği olmayan ozon terapi uygulamaları, hasta olunmasını da engelleyici özelliği nedeniyle başarılı bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Hastalık halinde hem belli enstrümanların yanında destekleyici olarak hem de tek başına o hastalıkları tedavi etmeye yönelik bir teknik olarak uygulanabilen ozon terapi, yapılan araştırmalarla bilimselliğini kanıtlamış olan bir yöntem.
Uygulama sıklığına hastanın şikayetleri, yaşam tarzı, tekrarlama periyoduna göre karar verilen ozon terapinin lokal ve sistemik uygulamalarla beraber yapılması ise tedavi başarısını artırabiliyor.
Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi
Dr. Nur Topçu
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