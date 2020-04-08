HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüse karşı ozon terapi ile bağışıklığınızı destekleyin

Koronavirüse karşı ozon terapi ile bağışıklığınızı destekleyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Bioksidatif tedavi yöntemlerinden olan ozon terapi uygulamaları, saf oksijenden elde edilen ozon oksijen karışımının hastanın kanıyla karıştırılarak hastaya verilmesine dayanır.

Koronavirüse karşı ozon terapi ile bağışıklığınızı destekleyin

Bu işlem sonucunda tüm vücuttaki rejenerasyon ve yenilenme mekanizmaları canlandırılırken böylelikle, anti aging etkisinin de yaratılması sağlanır. Bu sebepten hastalıkların tedavisinin yanında yenilenme için de periyodik olarak tercih edilebilen ozon terapinin en önemli etkilerinden biri ise bağışıklığa sunduğu katkıdır. Ozon Terapisti Dr. Nur Topçu, yeni tip koronavirüsün etkisini artırdığı ve bağışıklığın güçlendirilmesinin kritik öneme sahip olduğu bu dönemde ozon terapinin etkisi hakkında bilgiler verdi.

OZON TERAPİ HANGİ HASTALIKLARDA ETKİLİDİR?

Özellikle otoimmün hastalıklar denilen bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında etkili olan ozon terapi uygulamaları, yeterince çalışmayan ya da aşırı çalışan bağışıklık sisteminin yarattığı alerjiler, romatizma, astım, MS, kronik bağırsak hastalıkları ve tiroid fonksiyon bozukluklarının tedavisinde etkili oluyor.

Kronik yorgunluk ve kronik enfeksiyonlar ile beraber diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterolün neden olduğu komplikasyonların önüne de oksijenasyon artırılarak geçilebiliyor. Ayrıca düşük dozda uygulanabilerek kanser gibi hastalar için de bağışıklık artırılabilirken, geçmeyen yaraların da lokal ozon uygulanarak iyileşmesi sağlanabilmektedir.

Elbette tüm bu rahatsızlıkların yanında, koronavirüs gibi virüslerle savaşmak ve yayılımını engellemek adına bağışıklığın güçlenmesini sağlayabilen ve anti-mikrobik özelliği ile bakteri, virüs ve mantarların ölmesinde yüksek etki sağlayan ozon terapi uygulamaları, başarılı sonuçları nedeniyle gün geçtikçe daha sık tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

AYNI ZAMANDA KORUYUCU BİR TEDAVİ

Koruyucu hekimlik hizmetleri içerisinde de yer alan ve sadece hasta olduktan sonra işe yarayan bir tedavi tekniği olmayan ozon terapi uygulamaları, hasta olunmasını da engelleyici özelliği nedeniyle başarılı bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Hastalık halinde hem belli enstrümanların yanında destekleyici olarak hem de tek başına o hastalıkları tedavi etmeye yönelik bir teknik olarak uygulanabilen ozon terapi, yapılan araştırmalarla bilimselliğini kanıtlamış olan bir yöntem.

Uygulama sıklığına hastanın şikayetleri, yaşam tarzı, tekrarlama periyoduna göre karar verilen ozon terapinin lokal ve sistemik uygulamalarla beraber yapılması ise tedavi başarısını artırabiliyor.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Hekimi
Dr. Nur Topçu

www.lifezone.com.tr
Facebook: @lifezoneistanbul
Instagram: @lifezoneistanbul
YouTube - Dr. Nur Topçu Lifezone

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Gençlerin korkulu rüyası: Anoreksiya NevrozaGençlerin korkulu rüyası: Anoreksiya Nevroza
Virüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldülerVirüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ozon terapi koronavirüs Bağışıklık

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Okullar ne zaman açılacak? Flaş iddia

Okullar ne zaman açılacak? Flaş iddia

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Müjde Ar kötü haberi verdi!

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzenli egzersiz kanseri önlüyor! Peki koronavirüs önlenbilir mi?

Koronavirüs egzersizle önlenebilir mi?

Gençlerin korkulu rüyası: Anoreksiya Nevroza

Gençlerin korkulu rüyası: Anoreksiya Nevroza

Koronavirüsü yenen hemşire yaşadıklarını anlattı

Koronavirüsü yenen hemşire anlattı: Başta bronşit sandım ama...

Obezite hastalarında koronavirüsü riski yüksek

Koronavirüs o kişileri daha çabuk ele geçiriyor

Göz muayenesinde koronavirüs önlemi! Artık muayene böyle olacak

Göz muayenesinde koronavirüs önlemi! Artık muayene böyle olacak

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için 7 altın kural!

Vitamin ve besin takviyelerine dikkat! Yarardan çok zararı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.