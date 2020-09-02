HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Koronavirüse karşı pazara koruyucu tulumla çıkan vatandaş görenleri şaşırttı

Koronavirüse karşı pazara koruyucu tulumla çıkan vatandaş görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde artan koronavirüs vakaları sonrası Mehmet Acar isimli vatandaşın tam teşekküllü koruyucu elbilselerle sokakta gezmesi görenleri şaşırtıyor.

Muğla'nın Yatağan İlçesinde artan koronavirüs vakalarının ardından önceki gün ilk can kaybı gerçekleşmiş, 69 yaşındaki Özcan Türk'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, Yatağan Belediyesi tarafından duyurulmuştu.

"KENDİMİ KORUMAYA ALDIM"

Yatağan İlçesi Konak Mahallesinde yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Acar artan Covid-19 vakaları ve ilk ölümün gerçekleşmesi ile birlikte kişisel önlemlerini artırdığını belirterek, "Son zamanlarda Yatağan'da koronavirüs vakası arttığı için kendimi korumaya aldım. Hiçbir kronik rahatsızlığım yok. Böyle korunmalı olarak dolaşırsam virüsten korunacağıma inanıyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladıOyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
'Ölülerini gömmek yerine süs eşyalarına dönüştürdüler''Ölülerini gömmek yerine süs eşyalarına dönüştürdüler'
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
İlginizi Çekebilir
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
'Ölülerini gömmek yerine müzik aletleri ve süs eşyalarına dönüştürdüler'
'Ölülerini gömmek yerine süs eşyalarına dönüştürdüler'
Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye çalışıyor
Kafalarından aşağı kova kova buzlu su döküyorlar
Dünya’daki yaşam Mars’tan mı geldi?
Dünya’daki yaşam Mars’tan mı geldi?
Erkekler yatak odasında en çok bunları duymayı seviyor
Erkekler yatak odasında en çok bunları duymayı seviyor
Vaktinin çoğunu ülkedeki bankları test edip puanlayarak geçiriyor
Vaktini ülkedeki bankları test ederek geçiriyor
İlginç görüntü! Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı
İlginç görüntü! Lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.