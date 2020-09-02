Koronavirüse karşı pazara koruyucu tulumla çıkan vatandaş görenleri şaşırttı

Muğla'nın Yatağan İlçesinde artan koronavirüs vakalarının ardından önceki gün ilk can kaybı gerçekleşmiş, 69 yaşındaki Özcan Türk'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, Yatağan Belediyesi tarafından duyurulmuştu.

"KENDİMİ KORUMAYA ALDIM"

Yatağan İlçesi Konak Mahallesinde yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Acar artan Covid-19 vakaları ve ilk ölümün gerçekleşmesi ile birlikte kişisel önlemlerini artırdığını belirterek, "Son zamanlarda Yatağan'da koronavirüs vakası arttığı için kendimi korumaya aldım. Hiçbir kronik rahatsızlığım yok. Böyle korunmalı olarak dolaşırsam virüsten korunacağıma inanıyorum" diye konuştu.



